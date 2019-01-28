مجلس «زايد للرعاية الأسرية» يناقش الخطة الاستراتيجية للعام الجاري

المصدر: العين - وام

عقد مجلس إدارة دار زايد للرعاية الأسرية اجتماعه الدوري برئاسة سيف أحمد المهيري، ناقش خلاله خطط ومشاريع الدار الخاصة بالأطفال المشمولين بالرعاية وسبل تعزيز الهوية الوطنية والمواطنة الصالحة لدى فئة فاقدي الرعاية الأسرية.

كما ناقش الاجتماع - الذي عُقد في مبنى الدار الرئيسي بمدينة العين، وحضره كل من أعضاء مجلس الإدارة مبارك سعيد الشامسي، وحمد بن نخيرات العامري، وفهد مطر بن مسيعد النيادي، ونبيل الظاهري مدير دار زايد للرعاية الأسرية، عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها القرارات والتوصيات المناسبة.

وقدم نبيل الظاهري، مدير عام الدار، تقريراً عن الإنجاز السنوي للخطة الاستراتيجية والتشغيلية ومراحل تحديث الخطة الاستراتيجية لعام 2019، بالإضافة إلى شرح مفصل عن الخدمات والبرامج التربوية التي تقدمها الدار للأبناء من خلال برامجها التربوية في مجال الرعاية الأسرية البديلة.

واعتمد المجلس خطة الدار التشغيلية لعام 2019، واطلع على الفعاليات والبرامج والأنشطة الخاصة بعام التسامح.. كما ناقش مخططات النمو الخاصة بفاقدي الرعاية الأسرية والتي تهدف إلى المتابعة الدورية والمستمرة للطفل.