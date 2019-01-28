إنجاز 95 % من مشروع توسعة جامعة العين

المصدر: العين - وام

أنجزت جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا نحو 95% من أعمال البناء بمشروع توسعة مقرّها في مدينة العين، الذي من المتوقع الانتهاء منه خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الأكاديمي 2018 - 2019، حيث سيضم كلاً من كلية التربية والعلوم الإنسانية والاجتماعية، وكلية الأعمال، وكلية الاتصال والإعلام.

وقال الدكتور نور الدين عطاطرة، المدير المفوض للجامعة، إن سعي دولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها الحكيمة للارتقاء بالمؤسسات التعليمية ومسيرة التعليم كان حافزاً للمزيد من التقدم في جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا للنهوض بالمستوى العلمي للطلبة وتوفير بيئة تعليمية متميزة.. مؤكداً أن مبنى التوسعة الجديد سيكون بداية لسلسلة جديدة من التطوير لمواكبة التقدم العلمي والبحثي في الدولة.

وتبلغ مساحة مبنى التوسعة ما يقارب 11 ألف متر مربع ممتدة على مساحات خضراء واسعة ومحاطة بأشجار النخيل، متناغماً مع أعلى معايير التميز في التصميم العصري، ومطبقاً أعلى معايير الجودة.

ويتألف المبنى من طابقين وطابق أرضي، و10 قاعات دراسية تفاعلية تتسع لـ50 طالباً وطالبة.