سلطان القاسمي يشهد حفل ختام منصة الشارقة للأفلام

المصدر: الشارقة - البيان - نورا الأمير

شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة أول من أمس وبحضور الشيخة حور بنت سلطان القاسمي رئيس مؤسسة الشارقة للفنون، حفل ختام فعاليات الدورة الأولى من «منصة الشارقة للأفلام»، والتي كانت قد انطلقت في 18 يناير الجاري بمشاركة ما يزيد على 140 فيلماً من أكثر من 40 دولة، تنوعت ما بين الأفلام الروائية، والوثائقية، والتجريبية، والتي جرى عرضها في أربعة مواقع من إمارة الشارقة هي: سينما سراب المدينة، وسينما الحمراء، ومعهد الشارقة للفنون المسرحية، وقاعة إفريقيا.

بدأت مجريات حفل الختام بوصول راعي الحفل صاحب السمو حاكم الشارقة حيث كان في استقباله الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي رئيس مكتب صاحب السمو الحاكم، والشيخة نوار بنت أحمد القاسمي مدير التطوير بمؤسسة الشارقة للفنون، وخولة الملا رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، واللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، وعدد من رؤساء الدوائر أعضاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وممثلي الجهات الداعمة والراعية للمنصة، وأعضاء لجنة الحكم لفئات منصة الشارقة للأفلام.

وقالت الشيخة حور بنت سلطان القاسمي رئيس مؤسسة الشارقة للفنون: «جاء هذا المشروعُ تتويجاً لجهودنا التي بدأناها منذ عام 2003، وها نحنُ اليوم نحتفلُ معكم في خطوتنا الأولى التي شهدتها أرضُ الشارقة العامرةِ بالفنون والإبداع، وعبر هذا المناخ الثقافي الخصب الذي يجعلنا نمضي في مشروعنا ونحن على يقين بأنه سوف يتبلور ويتنامى بصورةٍ تليقُ بأهدافِ وتطلّعات مؤسسة الشارقة للفنون، كما يليقُ بصورةِ ومكانة إمارة الثقافة وسِدرةِ العطاء».

وأردفت: «اسمحوا لي أن أهدي غِراسنا الأول إلى صاحب الغِراس الوفير، الذي زيّن أرضنا بعطائه الذي لا ينضب، وأضاء خطانا بوجهته التي لا تخطئ، ورؤيته التي لا تخيب، إلى والدنا صاحب المقام الأسمى حاكم الشارقة، الذي أرسى بحكمه وحكمته ملامح هذه الإمارة، كما نهدي هذه المبادرة إلى أهلنا وجمهورنا الذين كانوا نصب أعيننا في كل ما نسعى إليه، وغايتنا في كلّ ما نقدمه من برامجَ وفعالياتٍ ومبادرات، نريدُ لها أن تتكامل وتتواشج ضمن مشروع الشارقة الكبير».

كما تم الإعلان - وضمن فقرات حفل الختام - عن أسماء الفائزين بجوائز الدورة الأولى، فقد حصل على جائزة أفضل فيلم روائي المخرج دوبرافكا توريك عن فيلم «الكرز»، مع إشادة خاصة لفيلم «عطلة» لدنيز إيروغلو، حيث تناول فيلم «الكرز» قصة الطفل ياكوف ذو العشر سنوات والذي يمر ببعض التوترات الأسرية نتيجة للصراع المستمر بين أخيه الأكبر ووالديه، غير مدرك لسبب هذه المتاعب ومستشعراً الظلم العميق في تصرفات الكبار، بينما تناول فيلم «عطلة» الذي حصل على إشادة لجنة التحكيم، قصة حسين إيستتشي الذي حبس لمدة ستة أشهر للاشتباه في دعمه لانقلاب عام 2016 في تركيا، وخوفه من أن يدان بذلك.

وقد حصل المخرج محمد زيدان على جائزة أفضل فيلم وثائقي عن فيلم «عندي صورة: الفيلم 1001 في حياة أقدم كومبارس في العالم»، ويقودنا الفيلم للتشكيك في قدرة الإنسان على التمييز بين الحقيقي والمزيف، حيث تؤدي لعبة السلطة بين المخرج المساعد والمخرج إلى إدراك أننا جميعاً نعيش حياتنا كإضافات قابعة في الخلفية نترقب الفرصة كي نصبح نجوماً.

كما حصلت المخرجة مي زايد على جائزة أفضل فيلم تجريبي عن فيلم «ذاكرة عباد الشمس»، وفيه تستعيد مخرجة الفيلم ذكرياتها مع جدها الراحل، والذي كان مع تقدمه في السن يفقد ذكرياته بينما تبني هي ذكريات جديدة.

وجرى خلال حفل الختام عرض فيلم تسجيلي لأبرز الأعمال السينمائية المشاركة في الدورة الأولى من منصة الشارقة للأفلام، كما تم تسليط الضوء فيه على الأفلام الفائزة بمنحة المنصة وهم فيلم «ليمون» للمخرج عبد الرحمن المدني الذي يناقش مصاعب الحياة الزوجية، والعقبات التي تواجهها الزوجة في سبيل الحصول على اهتمام زوجها، وفيلم «مريم» للمخرج محمد الحمادي الذي يروي قصة شابة إماراتية طموحة تسعى لمتابعة مهنة التمثيل في نيويورك رغم معارضة والديها.

اعتماد زيادات نوعية لمستفيدي الإعانات الاجتماعية الأكثر حاجة

اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مقترحاً بمنح زيادات نوعية كخدمات داعمة اجتماعية لبعض مستفيدي الإعانات الاجتماعية من الفئات الأكثر حاجة، وذلك بناءً على توجيهات سموه، إذ قدمت دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة مقترحاً لزيادة قيمة الدعم الاجتماعي لمستفيدي الإعانات الاجتماعية، متمثلة بمنح المستفيدين من أرباب المنازل مساعدة اجتماعية لإدارة مصاريف المنزل بمبلغ 3 آلاف درهم شهرياً.

وشمل المقترح رفع خط استحقاق المساعدة الاجتماعية من 7280 درهماً إلى 10280 درهماً للفرد الواحد، وبالتالي رفع قيمة المساعدة من 2000 درهم لتصبح 5000 درهم، بتكلفة إضافية تبلغ 216 مليون درهم سنوياً، ومنح المستفيدين «طريحيي الفراش» من كبار السن أو أصحاب الهمم فاقدي الرعاية الاجتماعية، مساعدة اجتماعية كبديل للرعاية الصحية، بتكلفة تقدر بـ7 ملايين و200 ألف درهم.

وأوضحت عفاف المري، رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية، في مداخلة هاتفية لها عبر برنامج «الخط المباشر» على إذاعة وتلفزيون الشارقة، أن المقترح جاء بعد توجيهات من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي أن يتم إجراء دراسة ترصد احتياجات الناس الأكثر حاجة لرفع المساعدة كي لا تتم بشكل عشوائي، لافتةً إلى أنه بعد القيام بالمطلوب تم رفعه لسموه، إذ اعتمد رفع الزيادات النوعية، لتدعم المستفيدين من الإعانات الاجتماعية حالياً، ومنهم رب المنزل أو صاحب البيت الذي يستضيف في منزله أبناءه وزوجاتهم وأحفاده، وبالتالي هو يتكبد مصاريف إضافية، ويتحمل تكلفة أكثر من الشخص المستضاف لدى آخرين، كما تمت دراسة عينة من أصحاب الأسر الصغيرة ونفقاتهم، وكم يلزمهم من الصرف لمواجهة غلاء المعيشة، وعليه تم اعتماد قيمة رفع المساعدات.

وذكرت رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية أن الفئة الثانية المستفيدة من الزيادة هي فئة طريحي الفراش، فإضافة إلى التأمين الصحي الموجود بالمستشفى الجامعي، تم تطبيق خدمة التمريض المنزلي مع أكثر من 35 حالة، وتم تخصيص ممرضة لكل حالة مقيمة معها 24 ساعة في المنزل لتبديل القسطرة الأنبوبية وغيرها من الرعاية، ولكن ظهرت بعض الحالات لا يمكن أن تستفيد من خدمة التمريض المنزلي، لأنهم ليسوا بحاجة إلى تمريض طبي، بل يحتاجون إلى مرافق يهتم بالحالة، فالرعاية الصحية لهذه الحالات بسيطة ولا تحتاج إلى ممرضة مؤهلة، ويحتاجون إلى مستهلكات صحية وأغراض لطريحي الفراش.

وقالت المري: «عندما تم رفع الدراسة إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، رُفعت بناء على مقارنة بين الجهات المانحة للمساعدات على مستوى الدولة»، كما تم التنسيق مع وزارة تنمية المجتمع لتوضيح أن هذه مساعدة محلية، على اعتبار أن تكاليف المعيشة تختلف من إمارة إلى أخرى، وتم التنسيق بأعلى مستوى مع جميع الجهات المعنية بالدولة، بعد إجراءات الزيارات والاجتماعات المتبادلة، لتنفيذ ما وجّه به صاحب السمو حاكم الشارقة، بعمل المقارنات مع الجهات الأخرى لمعرفة خطوط الاستحقاق في كل الإمارات، وكذلك مقارنة قيمة المساعدات فيها، ليستفيد الحاصل على المساعدة، وأن لا تخصم قيمة هذه الزيادة من دعم آخر يُقدّم له من جهات أخرى.