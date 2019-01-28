بحث التعاون بين شرطة رأس الخيمة ومجموعة الحرس المحلي

المصدر: رأس الخيمة - البيان

ترأس اللواء علي بن علوان النعيمي القائد العام لشرطة رأس الخيمة اجتماعاً تنسيقياً مع قيادة مجموعة الحرس المحلي، يرافقه العميد عبد الله خميس الحديدي نائب القائد العام، وكبار الضباط بالقيادة العامة، وكان في استقباله العميد عمران سليمان الشميلي قائد قيادة مجموعة الحرس المحلي، بهدف مناقشة سبل التعاون والتنسيق بين الجانبين.

ورحب القائد العام بالضباط، وأثنى على جهودهم في تعزيز الشراكة، وتعزيز الأمن والأمان لتعزيز جودة الحياة لأفراد المجتمع، من خلال تقديم خدمات الأمن والسلامة بطرق ذكية وبيئة محفزة للابتكار، وذلك حفاظاً على الأرواح والأعراض والممتلكات، لكي تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم أمناً وسلامة عبر العمل بروح الفريق الواحد بشكل إيجابي وفاعل لتسهيل إجراءات العمل.

وتم خلال الاجتماع، استعراض مهام وواجبات الحرس المحلي وخدماته المقدمة، وآلية التنسيق والربط بين الجانبين لتسهيل التعاون ومشاركتهم لتنفيذ وإعداد السيناريوهات ذات الاهتمام المشترك، التي تعزز من أمن وراحة واستقرار المجتمع من خلال هذا التكاتف البنّاء والإيجابي.

وفي ختام الاجتماع، دعا القائد العام إلى بذل المزيد من الجهد من أجل الوصول إلى مجتمع آمن وسعيد، ثم قام بزيارة استطلاعية على مرافق ووحدات الحرس المحلي مطّلعاً على أجهزته ومعداته وعن استخداماتها عن كثب، مشيداً بالتطوّر الواقع في سبيل تحقيق الأهداف المرجوة.