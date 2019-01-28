قائد عام شرطة أبوظبي: نستمد عزمنا من القيادة الحكيمة

المصدر: أبوظبي - البيان

أعرب اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي، عن بالغ اعتزازه بثقة القيادة الرشيدة، بتعيينه قائداً عاماً لشرطة أبوظبي، مؤكداً مواصلة تحقيق المزيد من الإنجازات الحضارية، التي تعكس جهود العمل الشرطي في صون مكتسبات الأمن والاستقرار.

وقال: «إننا نستمد عزمنا من عزم القيادة الحكيمة، ونستلهم منها روح العطاء والمثابرة، وهي الدافع لنا لبذل المزيد من الجهود من أجل أن تبقى مؤسستنا الشرطية جهازاً عصرياً دائم التطوّر، والجاهزية العالية، وبأعلى مستويات التميّز في الأداء».

وأضاف: «سنبقى الجند الأوفياء المخلصين، نعمل ببذل وعطاء، متسلحين بالإصرار والعزيمة، على تعزيز الأمن والأمان وسلامة الجميع، ودعم مسيرة التقدم والازدهار والتنمية المستدامة في وطننا الغالي».

وتابع: «إن خدمة الوطن هاجسنا وهدفنا الدائم، ومقياسنا لمؤشرات وجودة العمل، من خلال تحفيز المنتسبين، والأخذ بأيديهم نحو الإبداع والابتكار في منظومة العمل الشرطي».

واستقبل المزروعي في مكتبه مديري القطاعات، بحضور اللواء مكتوم علي الشريفي، مدير عام شرطة أبوظبي. وأكد مواصلة التطوير والتحديث في العمل، تحت ظل القيادة الحكيمة.

كما حث الحضور على بذل المزيد من الجهود للحفاظ على المنجزات ومكتسبات الأمن والاستقرار.