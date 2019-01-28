مجلس الموارد البشرية في شرطة دبي يؤكد أهمية تعزيز السعادة والتحفيز والإنتاجية

المصدر: دبي - البيان

تنفيذاً لقرار اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بتشكيل مجلس الموارد البشرية، ترأس اللواء الدكتور السلال سعيد بن هويدي الفلاسي، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، رئيس مجلس الموارد البشرية، اجتماع المجلس الأول في نادي الضباط بمنطقة القرهود، بحضور العميد الدكتور صالح عبد الله مراد، مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، نائب رئيس المجلس، وأعضاء المجلس.

ورحب اللواء السلال بأعضاء المجلس في أولى اجتماعاته، مؤكداً أهمية الحرص على تطبيق توجيهات القائد العام لشرطة دبي في تنفيذ تحقيق أهداف المجلس الذي يسعى إلى «إدارة رأس المال البشري وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية»، و«تدعيم مفاهيم الثقافة المؤسسية التي ترتكز على السعادة والتحفيز والإنتاجية»، و«تطوير سياسات وأنظمة وإجراءات عمل إدارة الموارد البشرية لضمان الاستدامة في الأداء»، و«بناء شراكات مع مؤسسات ومنظمات إقليمية ودولية في مجال إدارة الموارد البشرية».

وأكد اللواء السلال أهمية حرص المجلس في قرارته على مواكبة توجهات القيادة الرشيدة في عام التسامح تماشياً مع إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أن عام 2019 في دولة الإمارات سيكون «عاماً للتسامح»، والمبادئ الثمانية للحكم والحكومة في دبي التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، متمنياً لأعضاء المجلس التوفيق في تحقيق الأهداف المرجوة.

مهام

من جانبه، قدّم أمين سر المجلس العقيد الدكتور جاسم محمد عبد الله شرحاً مفصلاً عن المهام المنوطة بالمجلس، مؤكداً أن المجلس يقع على عاتقه مناقشة نتائج استطلاعات السعادة الوظيفية للموظفين والعمل على رفعها، ومراجعة إجراءات وقوانين وسياسات وأنظمة عمل إدارة الموارد البشرية، ومتابعة مؤشرات أداء الموارد البشرية.

وأضاف أن على المجلس طرح المشاريع التطويرية المشتركة مع مختلف القطاعات في شرطة دبي وإعداد خطط لتنفيذها، ومناقشة التحديات والتغييرات التي تواجه الموارد البشرية، ورصد أفضل الممارسات في مجال إدارة الموارد البشرية وتطبيقها على الإدارات العامة ومراكز الشرطة.

آلية

واستعرض أمين سر المجلس آلية عمل المجلس، مبيناً أنه سيعقد اجتماعات دورية (بشكل ربع سنوي)، وسيعمل على تشكيل لجان وفرق عمل داخلية لتحقيق أهداف منها (تدريب - تأهيل - تحفيز ـ سعادة ـ تخطيط ـ تقييم...الخ)، إلى جانب إجراء زيارات ميدانية للاطلاع على أفضل الممارسات في مجال إدارة الموارد البشرية، وعقد شراكات مع دوائر حكومية وخاصة ومجموعات مهنية متخصصة، مقدماً في الوقت ذاته شرحاً مفصلاً عن آلية إصدار القرارات في المجلس التي تعتمد على طرح الموضوعات ومناقشتها ودراستها ومقارنتها ثم أخذ رأي الأغلبية فيها.

وناقش اللواء السلال وأعضاء المجلس خطة العمل في المرحلة المقبلة، وطرح أفكار تطويرية لآلية عمل المجلس وأخرى استشرافية في إدارة رأس المال البشري.