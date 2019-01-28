شهر الإمارات للابتكار ينطلق أول فبراير المقبل

المصدر: دبي ـ سعيد الوشاحي

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تنطلق فعاليات شهر الإمارات للابتكار في دورته الرابعة في الأول من فبراير 2019 ويستمر حتى نهاية الشهر، تحت شعار «الابتكار يبدأ بك».

حدث

ويعد شهر الإمارات للابتكار حدثاً وطنياً رئيسياً على أجندة حكومة دولة الإمارات، ينظم بالشراكة مع كافة الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، ومؤسسات القطاع الخاص ومختلف الفعاليات المجتمعية، وتتوزع فعالياته على أربع مراحل تشمل كافة إمارات الدولة، حيث تبدأ في العاصمة أبوظبي من 1 -7 فبراير ومن ثم في كل من الشارقة وعجمان وأم القيوين من 8 ــ 14 فبراير وتتنقل إلى رأس الخيمة والفجيرة من 15 إلى 21 فبراير، وتختتم في دبي من 22 ــ 28 فبراير.

وستنطلق فعاليات هذا العام بعروض «سكاي دايف دبي» بشكل أسبوعي في سماء الدولة، لتشكل شارة بدء كل مرحلة، كما تعود الطائرة من دون طيّار «فلاح» التي سميت تيمناً بطائر المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لتنقل صورة حية لفعاليات الإمارات الكبرى خلال الشهر باستخدام تكنولوجيا «عين الصقر».

منهج

وقالت هدى الهاشمي مساعد المدير العام للاستراتيجية والابتكار في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، إن شهر الإمارات للابتكار الذي ينطلق تحت شعار «الابتكار يبدأ بك» في الأول من فبراير المقبل من العاصمة أبوظبي مروراً بكل إمارات الدولة، يجسد توجهات قيادة دولة الإمارات، ورؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تحويل الابتكار إلى ثقافة يتبناها مجتمع الإمارات، ومنهج عمل للحكومة.

وأشارت خلال إحاطة إعلامية نظمها أمس مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، إلى أن شهر الإمارات للابتكار 2019 يشهد تغييراً جوهرياً، يتمثل في الانتقال من مرحلة عرض الرؤى الابتكارية إلى مرحلة قياس نضج وجاهزية الجهات والمجتمع في التطبيق العملي، وتوظيف الحلول المبتكرة وأدوات الابتكار في إيجاد فرص اقتصادية في المجالات الحيوية، وضمان تحقيق التنمية والاستدامة.

مبادرة

وأوضحت أن شهر الابتكار مبادرة وطنية تهدف إلى إلهام المبتكرين ومساعدتهم على تطوير حلول غير مسبوقة تسهم في تمكين المجتمع ودعم مسيرة العمل الحكومي، بما يسهم في تعزيز مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للابتكار، وسيتضمن 125 فعالية ومبادرة رئيسية في كافة إمارات الدولة.

وفي السياق ذاته عرض المتحدثون في الإحاطة الإعلامية مبادرات كل إمارة وخططها في شهر الابتكار وتواقيت تنظيمها، حيث تحدث سالم الشامسي مدير إدارة المعرفة بالإنابة بالمجلس التنفيذي في أبوظبي عن مبادرات الإمارة والتي ستنظم في مدنها وضواحيها، كما عرض حسن المزروعي رئيس الاتصال المؤسسي بالمجلس التنفيذي في دبي فعاليات الابتكار التي ستنظم في إمارة دبي والتي ستتزامن أغلبها مع نهاية شهر الابتكار، وعرض أحمد سيف بن ساعد من دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة فعاليات الإمارة التي سينظم الجزء الأكبر منها في المدينة الجامعية، وبدورهم عرض كل من حنان راشد البريكي مشاركة إمارة عجمان في شهر الابتكار، ومحمد الكشف مشاركة إمارة القيوين وحصة الفلاسي مشاركة وفعاليات إمارة الفجيرة.

وشارك في الإحاطة الإعلامية عدد من ممثلي الجهات الاتحادية من وزارت التربية والتعليم والمالية والعدل، وممثلون عن جامعة الإمارات والهيئة العام لتنظيم قطاع الاتصالات.

فعاليات

شهد شهر الإمارات للابتكار في دورته الماضية نجاحاً كبيراً إذ تجاوز عدد فعالياته 900 فعالية ونشاطاً، تضمنت مسابقات وجوائز وعروضاً ومؤتمرات ومبادرات وحوارات وهاكاثون ومختبرات، وبلغت عدد المشاركات عبر مواقع التواصل الاجتماعي أكثر من 62.5 ألف مشاركة فيما بلغت مشاهدات الجمهور للمحتوى أكثر 1.8 مليون مشاهدة.