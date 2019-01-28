موظفو «إسعاف دبي» يتعهدون بتنفيذ وصايا محمد بن راشد

المصدر: دبي _ البيان

نظّمت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، ورشة عمل موسعة حول المبادئ الثمانية، ووثيقة الخمسين والوصايا العشر، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتعريف بها، والتوعية بكل ما جاء فيها من مبادئ وأسس للحياة الكريمة، والحكم الرشيد، والإدارة المسؤولة،

استعرضت ورشة العمل التي حضرها جميع موظفي ومنتسبي المؤسسة، كل ما جاء في مبادرات سموه، بداية من المبادئ الثمانية، مروراً بوثيقة الخمسين، وصولاً للوصايا العشر التي أوردها سموه في كتابه «قصتي»، وقام جميع الحاضرين بالتوقيع بالبصمة على جدارية المبادئ، التي تضم المبادئ الثمانية، ووثيقة الخمسين والوصايا العشر، تعبيراً عن الالتزام الكامل بكل ما جاء فيها، والتعهد بتنفيذها وتحقيقها.

ميثاق

وتحدث المدير التنفيذي، خليفة الدراي، في بداية الورشة، فقال إن سمو الحاكم أطلق ميثاقاً للحكم والحكومة والإدارة، كي نعمل به، وندعو إليه ونتبناه، ليكون حاضراً معنا، نعيش معه، ونلتزم به، وقد أوصي سموه جميع من يتولى مسؤولية في دبي، أن يلتزم بتلك المبادئ، مهما كانت الظروف، أو تبدلت الأحوال، لكي نزداد إصراراً على الخدمة.. وإبداعاً في العمل.. وتسارعاً في الإنجاز، ضماناً‭ ‬لتقدم شعبنا‭،‬وتفوّق‭ ‬بلدنا‭،‬وخير‭ ‬أجيالنا القادمة. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

توعية

وأوضح الدراي أن الهدف الأساسي من تنظيم هذه الورشة، هو التوعية بالمبادئ الثمانية ووثيقة الخمسين والوصايا العشر، والعمل بمقتضاها، والتعهد بتطبيقها، وعدم التواني في التزامها، وجعلها من أولويات العمل، لأنها اشتملت على كل ما يحتاجه أي وطن يتمنى بلوغ الكمال، وتحقيق الإيجابية والسعادة، لافتاً إلى أن الجميع في مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، يعلن التزامه بكل ما جاء فيها، ويتعهد بتطبيق كل بنودها ومبادئها.

وقال الدراي، إن مبادئ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ووثيقة الخمسين ووصاياه العشر، لتكشف عن نفس شفافة عالية الهمة، وتنم عن إنسانية وسماحة، قلّ أن تحتويها نفس حاكم في هذا العصر، وإنها لدليل على أن الله تعالى منّ علينا بحكام أوفياء، يشعرون بأدق شؤون حياتنا.

تفوّق

وقالت الدكتورة عائشة المطوع مدير مكتب الاستراتيجية والتميز المؤسسي، إن وثيقة الخمسين، بمثابة خارطة طريق ذات بعد استراتيجي، ونظرة مستقبلية ثاقبة، تستشرف المستقبل وتصنعه، لضمان الرفاه لشعب الإمارات، والتفوق والتقدم للدولة، وتمكين الأجيال، وتحقيق التنمية المستدامة.

استعراض

وقال الدكتور سيف درويش رئيس قسم الاتصال والعلاقات العامة، إن المؤسسة بادرت بعقد ورشة العمل، لاستعراض هذه الأفكار، لتكون بياناً عملياً لتبادل الآراء حول وثائق سموه، وفرصة سانحة لاستنباط أفكار جديدة ورؤى متجددة منها، لتكون يسيرة على الفهم، وسهلة التطبيق في حياتنا اليومية والعملية.

«قصتي»

وزع خليفة الدراي، كتاب (قصتي)، لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على مجموعة من مسؤولي المؤسسة.