«حمدان بن محمد الذكية» تفتح أبوابها لمنصات الشباب في «تيد إكس»

المصدر: دبي - البيان

فتحت «جامعة حمدان بن محمد الذكية»، أمس، أبوابها لمنصات الشباب العالمية مع استضافتها لـ «فعالية تيد إكس جامعة حمدان بن محمد الذكية» (TEDxHBMSU)، الذي عُقدت أعماله مؤخراً تحت شعار «إدارة التغيير».

وشكّل الحدث إنجازاً نوعياً كونه الأول الذي ينظمه «مجلس الدارسين» لتمكين الشباب الواعد من المشاركة بفاعلية في المحافل الدولية المؤثرة.

وتميّز الحدث بمشاركة ثمانية من أبرز المتحدثين الشباب الموهوبين والملهمين ممن لديهم مشاريع ناجحة وأفكار تحفيزية للتأثير في الآخرين، وحضر الفعالية نخبة من صنّاع القرار وكبار الشخصيات، وعلى رأسهم معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي رئيس مجلس أمناء «جامعة حمدان بن محمد الذكية»، والدكتور منصور العور، رئيس الجامعة.

وقال معالي الفريق ضاحي خلفان: «يمثل نجاح «مجلس الدارسين» في استضافة «فعالية تيد إكس جامعة حمدان بن محمد الذكية» دليلاً دامغاً على قدرة شبابنا على ترك بصمة إيجابية بأفكارهم الإبداعية التي تحظى بدعم لامحدود في دولة الإمارات، انسجاماً مع التوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، في رعاية الإبداع ».

وأعرب الدكتور منصور العور، عن اعتزازه بجهود «مجلس الدارسين»، والتي كان لها الأثر الأكبر في إنجاح المؤتمر، الذي قدّم منصة استراتيجية لاستشراف عجلة التغيير، التي تحظى باهتمام سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، الرئيس الأعلى للجامعة.

من جهته، قال محمد الظفيري، عضو «مجلس الدارسين»: «شكلت الفاعلية حدثاً ناجحاً بكل المقاييس».