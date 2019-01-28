6 آلاف زيارة تفتيشية لمساكن العمال في دبي خلال 2018

المصدر: دبي ـ سعيد الوشاحي

نفذت اللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي 6 آلاف و38 زيارة تفتيشية لمواقع العمل ومساكن العمال خلال العام الماضي، للتأكد من مطابقة المساكن لاشتراطات الأمن والسلامة والنظافة، والتأكد من توفير سبل الرفاهية في المجمعات السكنية التي تضم أعداداً كبيرة من العمال، وأظهرت نتائج هذه الزيارات أن غالبية المساكن العمالية أصبحت ملتزمة بمعايير الأمن والسلامة، وباتت تتنافس في تقديم خدمات متميزة من خلال زيادات مرافق الترفيه والتسلية للعمال، وذلك بحسب اللواء عبيد مهير بن سرور رئيس اللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي.

توعية

وقال بن سرور إن زيارات المفتشين وأعضاء اللجنة شملت أكثر من 3200 مسكن عمالي لـ7000 شركة ومؤسسة منتشرة في إمارة دبي، جرى فيها التأكيد على أهمية الالتزام بمعايير الأمن والسلامة والصحة لإيجاد بيئة مثالية تليق بمكانة العمال الذين يعدون شركاء أساسيين في مسيرة البناء والتعمير التي تشهدها الدولة في مختلف الجوانب، وتوعية العمال بحقوقهم وواجباتهم وقوانين العمل في الدولة.

وأشاد بن سرور خلال زيارة تفقدية لأحد المساكن العمالية في منطقة محيصنة بالمستوى المتميز الذي بلغته بعض المساكن في دبي والمرافق الترفيهية المتكاملة التي باتت تضمها، مشيراً إلى أن بعض المساكن شيدت أحواض السباحة واستراحات لمشاهدة القنوات التلفزيونية وأندية رياضية وعيادات تعمل على مدار الساعة، ومطاعم تقدم أصنافاً مجانية ومتنوعة.

المشاكل العمالية

وأكد أنه تحقيقاً للأهداف الاستراتيجية ستركز اللجنة عملها خلال العام الجاري على توعية مشرفي المساكن والعمال بأهمية الالتزام بقوانين الدولة والحقوق والواجبات التي تقع على عاتقهم والذين بدورهم سينقلونها للعمال، مؤكداً أن التوعية جزء أساسي من عمل اللجنة ولها دور كبير في خفض نسبة المشاكل العمالية الناجمة عن سوء فهم قوانين وأنظمة العمل في الدولة.