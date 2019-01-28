«بي دبليو سي»: الإمارات من أنضج أسواق التعليم في المنطقة

المصدر: دبي- سيد صالح

أكدت شبكة برايس ووتر هاوس كوبرز «بي دبليو سي» البريطانية للأبحاث والدراسات، أن الإمارات تمتلك واحدة من أنضج سوق التعليم في المنطقة، وأن هذه السوق تتمتع بجاذبية خاصة لدى كافة الأطراف المعنية بقطاع التعليم في كافة أنحاء العالم، سواءً الطلبة، مزوّدي الخدمات التعليمية والمستثمرين.

ونشرت «بي دبليو سي»، التي تعد ثاني أكبر شركة متخصصة في خدمات الاستشارات المهنية على مستوى العالم دراسة مفصلة، أخيراً، عن قطاع التعليم في الإمارات، كمثال توضيحي لفهم ديناميكيات قطاع التعليم في منطقة الشرق الأوسط ككل.

واستهلت «بي دبليو سي» دراستها بالإشارة إلى تصنيف الإمارات ضمن أفضل 20 دولة على مستوى العالم في جودة التعليم بمرحلتيه الأساسي والعالي، وفقاً لمؤشر التنافسية العالمية لعام 2017-2018، حيث احتلت الإمارات المركز الــ 17 عالمياً على المؤشر في جودة قطاع التعليم ككل، فيما احتلت المركز الــ 16 عالمياً في جودة التعليم الأساسي والــ 12 عالمياً في جودة التعليم العالي.

كما رصدت الدراسة تحسن نتائج الطلبة في الإمارات، خاصة في مادة الرياضيات، وفقاً لنتائج أحدث إصدار من «البرنامج الدولي لتقييم الطلبة»، والمعروف اختصاراً باسم «بيسا»، والذي يعد بمثابة لمعيار الدولي الرئيس لقياس جودة الأنظمة التعليمية في البلدان المختلفة، وتتولى «منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية» إجراء اختباراته وإصدار نتائجه.

وأشارت الدراسة إلى أن أداء الإمارات في نتائج «بيسا» هو الأفضل على مستوى منطقة الشرق الأوسط، وأضافت أن حكومة الإمارات تتطلع إلى التقدم في نتائج البرنامج في كافة المواد الدراسية إلى أفضل 20 مركزاً على مستوى العالم بحلول عام 2021.

ورصدت الدراسة أيضاً تحسّناً هائلاً في درجات الطلبة في مدارس الإمارات، خاصة دبي، في مادتي الرياضيات والعلوم، وفقاً لاختبارات التقييم العالمية المعروفة باسم «الاتجاهات في دراسة الرياضيات والعلوم على مستوى العالم»، والمعروفة اختصاراً باسم «تي آي إم إس إس».

وأفادت الدراسة، بأنه من المتوقع أن تشهد أعداد التسجيل للأطفال في المرحلة التعليمية ما قبل الحضانة ارتفاعاً هائلاً في كل من دبي وأبوظبي خلال السنوات المقبلة، حيث يُتوقع أن يسجل ارتفاعاً بنسبة 9% في دبي خلال الفترة من 2016 وحتى 2021، وفي أبوظبي بنسبة 11.5% خلال الفترة نفسها.

وفيما يخص مرحلة التعليم الأساسي، توقعت الدراسة أن تشهد هذه المرحلة استقبال أكثر من 150.000 تلميذاً جديداً في كافة أرجاء الإمارات خلال الفترة من 2016 وحتى 2021. وتوقعت الدراسة أن يكون الإقبال على المدارس الخاصة هو الأعلى، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 4% خلال فترة الدراسة.

وفي مرحلة التعليم العالي، توقعت الدراسة أن تستقبل الجامعات الخاصة في الإمارات أكثر من 21.000 طالباً جامعياً خلال الفترة نفسها بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 3.5%.