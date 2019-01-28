المستقبل لبرامج الذكاء الاصطناعي والروبوتات والبيانات الضخمة

قال البروفيسور كريستوفر ابراهام، رئيس فرع دبي لمدرسة «إس بي جين» للإدارة العالمية: نظراً لاهتمامنا بالتكنولوجيا المستقبلية، نعتقد بأن المستقبل هو لبرامج الذكاء الاصطناعي والروبوتات والبيانات الضخمة وإنترنت الأشياء وتقنيات الواقع الافتراضي والمدمج والمعزز، والتقنية المالية، وتقنيات البلوك تشين والتعلم الآلي /‏‏ التطبيقي وستحظى بقدر كبير من الأهمية، ومن الاقتراحات القائمة لدينا، تقديم برامج متعددة التخصصات تشمل مجالات التقنية إلى جانب الفنون الحرة والمهارات الذكية. ومع تركيز دولة الإمارات المتزايد على الابتكار وريادة الأعمال، قد يكون النظر في برامج مرتبطة بهذه التخصصات فكرة جيدة.

وأكدت رندة بسيسو، مديرة مركز الشرق الأوسط لجامعة مانشستر أن الجامعة حددت مجموعة قطاعات صناعية بالمنطقة تحتاج إلى مهارات إضافية، كما ركزت على المهارات القيادية التي ستحتاجها عمليات التحول الرقمي الناجحة، والتنويع السريع في اقتصاد الإمارات.

وبالفعل، أطلقت برامج ماجستير بدوام جزئي للمهنيين المحترفين في المنطقة ضمن مجالات قيادة الرعاية الصحية العالمية، والموثوقية الهندسية وإدارة الأصول. ونتوقع مزيداً من التطوير في محفظة برامجنا إلى جانب شهادة الماجستير في إدارة الأعمال الدولية.

وتوقع جيمس تروتر، عميد ورئيس جامعة مردوخ دبي، أن تحافظ دورات الأعمال وتكنولوجيا المعلومات والهندسة على أهميتها، وفيما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات على الصعيد العالمي، أكد أنه من الواضح أن هناك حاجة متنامية للأمن السيبراني بشكل كبير، حيث تشير التقارير الإخبارية المستمرة عن خروقات في أمن البيانات إلى أهمية الأمن السيبراني للقطاعين العام والخاص.

وقال بهارجاف بوسا، مدير الشؤون المالية والإدارية، في كلية المملكة المتحدة لإدارة الأعمال والحاسوب (UKCBC)، إنه مع تقدم الإمارات لتكون من أكبر الاقتصادات العالمية، فإن البرامج التعليمية التي تركز على تنمية المهارات والتعلم العملي ستعزز بشكل كبير من قدرة المواهب في المستقبل.

وستضيف برامج أكثر تخصصاً في الأعمال وتكنولوجيا المعلومات والهندسة بالإضافة إلى عروض ديناميكية للطلاب الراغبين في مواصلة التعليم العالي، حيث تهدف دولة الإمارات إلى توسيع قطاعات الخدمات فيها. ونحن نعتقد أنه في السنوات العشر المقبلة، يجب أن تركز البرامج بشكل أكبر على تعلم مهارات مكان العمل حتى يكون الخريجون جاهزين للوظائف.