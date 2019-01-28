فرص العمل تتطلب تطوير آليات التعليم

أكد علي مطر، رئيس شركة لينكدإن للأسواق الناشئة في الشرق الأوسط وأفريقيا، أن ثمة تحديات عالمية تتمثل في تمكين اليد العاملة من تحصيل مهارات ودراسة اختصاصات تواكب الثورة الصناعية الرابعة، وهذا يتطلب تطوير آليات التعليم ووسائل البحث العلمي، وتشجيعه عبر مختلف مراحل التعليم، واستحداث طرق مبتكرة لإكساب الطلاب المهارات اللازمة لسوق العمل المستقبلي. وتشير دراسة عن مستقبل الوظائف والمهارات، صادرة عن المنتدى الاقتصادي العالمي، إلى أن نحو 65% من طلبة المرحلة الابتدائية اليوم سيعملون مستقبلاً في وظائف ليست موجودة في وقتنا الراهن.

وتزداد مع الزمن أهمية التحول إلى الاقتصاد المعرفي والرقمي، وهو ما سينتج عنه مستقبلاً زيادة الطلب على الوظائف التقنية والرقمية، حيث إن 47% من أنشطة العمل ستكون عرضة للأتمتة بحلول عام 2020، حسب المنتدى الاقتصادي العالمي. وسيحتاج الباحثون عن العمل إلى تطوير مهارات تقنية تلبي احتياجات سوق العمل الذي يخلق فرصاً وتحديات جديدة للمواهب، ويرفع الطلب على وظائف مثل تصنيع الروبوتات والإنسان الآلي، وأنظمة الترجمة الآلية، وخبير بيانات ومحلل بيانات، التعاملات الرقمية، ولغات برمجة الذكاء الاصطناعي، وتصنيع السيارات ذاتية القيادة، والتاكسي الطائر، والطائرات من دون طيار، والتعلم الآلي، والتشخيص والعلاج الطبي عن بعد.

وتعمل منصة «لينكدإن» على استشراف مستقبل الوظائف على المدى القريب والبعيد، وخلق بيئة ترويجية تعريفية تواكب بيئة الأعمال المتجددة والوظائف المستجدة والمتوقعة من خلال التواصل مع أصحاب الأعمال والمشاركة في نقاشات المجموعات على «لينكدإن»، وتظهر بياناتنا أنه من بين الوظائف العشر الأكثر شعبية على موقع لينكدإن، أكبر شبكة احترافية في العالم، تأتي بالمقدمة وظائف الشركات متعددة الجنسيات العاملة في مجال التكنولوجيا، مثل أمازون وهواوي.