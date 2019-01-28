الأتمتة وفقدان الوظائف

أوضح تقرير مستقبل الوظائف في الشرق الأوسط لمعهد «ماكينزي» العالمي أن الخطر المحتمل لفقدان الوظائف بسبب تقنيات الأتمتة في أعلى مستويات بالنسبة إلى العمال والموظفين الحاليين من ذوي المستويات المنخفضة والمتوسطة من التعليم والخبرة، ويبلغ متوسط احتمال أتمتة وظائف القوى العاملة الحاصلة على تعليم ثانوي أو تتمتع ببعض الخبرة المهنية 55%، في حين يبلغ متوسط احتمال أتمتة وظائف الحاصلين على مؤهّل أدنى من التعليم الثانوي 50%.

ويتمثل التحدي في أن 57% من القوى العاملة في الدول الست التي شملتها عينة التقرير تندرج ضمن الفئتين السابقتين. وتعتبر شهادة التعليم العالي أو ما يعادلها من الخبرة المهنية أفضل ضمانة للحصول على وظيفة في سوق العمل المستقبلي، إذ ينخفض متوسط احتمال الأتمتة إلى 22% تقريباً بالنسبة إلى الموظفين الحاصلين على شهادة بكالوريوس أو دراسات عليا.