مسؤولون في الاتصال الحكومي: الإعلام شريك رسمي للطموح والإنجاز

المصدر: متابعة: قسم المحليات

رسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، معالم نجاح أي عمل يريد أن يبرزه صاحبه أمام الملأ من خلال وصيته السابعة التي أجملت في مضمونها مدى إسهام الإعلام في نشر طموح الفرد والمؤسسة إلى العالم عبر مختلف وسائله.

حيث يوضح سموه أن الإعلام بات شريكاً فعالاً في نجاح أي شخص أو مؤسسة عبر تواصله مع الآخر بل صديقاً مخلصاً إذا ما كان الإنجاز على قدر الإبهار، وهو ما ذهب إليه مديرون ومسؤولون في الاتصال الحكومي في المؤسسات والهيئات الحكومية محلياً واتحادياً الذين أكدوا أن الإعلام هو خير وسيلة لإبراز خدمات الجهات الحكومية إلى الجمهور للوقوف على أبرز المنجزات والأهداف والطموحات، فهو بمثابة الشريك الفعلي الذي يسهم في بلورة ذلك الطموح إلى واقع ملموس يعاينه الجمهور عن كثب، فهو قيمة لا غنى عنها في الإعلان عن كل صغيرة وكبيرة تدور في فلك الطموح والإنجاز.

تعريف

أوضح هيثم عبدالرحمن الخاجة، مدير إدارة الاتصال المؤسسي والتسويق في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، أن وصية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، «تواصل وتفاءل»، تؤكد الأهمية الكبيرة لدور الإعلام كإحدى الوسائل للوصول إلى المجتمع وجمهور المتعاملين، لافتاً إلى أن دور إدارات الاتصال الإعلامي للمؤسسات أصبح مهماً كونه مسؤولاً عن تعريف المتعاملين بخدمات المؤسسة وكيفية الاستفادة منها، وصولاً لسعادته وخدمته في آنٍ معاً.

وقال: إن أحد طموحات مؤسسة محمد بن راشد للإسكان في 2020 هو تقديم 15 ألف خدمة إسكانية تعتمد على الحداثة والإتقان .

من جهتها اعتبرت منى خليل، مديرة إدارة الاتصال الحكومي في وزارة تنمية المجتمع، ومقدمة برنامج «هذا المساء» عبر إذاعة نور دبي، أن وصية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، «تواصل وتفاءل» تعكس عنواناً معبراً وشفافاً يؤكد جدوى وأولوية الشراكة المستدامة بين الإعلام والمؤسسات المختلفة، لما لذلك من مردود إيجابي تنويري يسلط الضوء على أهداف استراتيجية.

دور فعّال

من جانبها قالت هناء محمد الصوري، مدير إدارة الاتصال الحكومي في وزارة تطوير البنية التحتية، إن الإعلام يحظى بدعم لا محدود من قيادتنا الرشيدة لدوره كشريك رئيسي في عملية التنمية الشاملة بمختلف محاورها، وليست وصية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، السابعة إلا دليلاً واضحاً على أهميته ودوره في البناء والتطوير، وحرص القيادة الرشيدة على رعايته وتعزيز مكانته.

من جانبه قال أيوب حبيب، مدير إدارة الاتصال الحكومي في وزارة التربية والتعليم: إن الإعلام يعد أولى ضرورات تقدم المجتمعات، ويستطيع المساهمة بشكل فعال في التنمية، لذا أصبحت قضية الإعلام ودوره في عملية التنمية من أهم القضايا التي تثير اهتمام الدول في العصر الراهن، إذ تتنافس الدول فيما بينها في السبل والوسائل المستخدمة وبكل الإمكانات والقدرات المتاحة لتطوير وتنمية مجتمعاتها.

من جانبه قال عبدالله محمد، مدير إدارة الاتصال الحكومي بمواصلات الإمارات، «أدركت قيادة مواصلات الإمارات أهمية الإعلام وأدواره المحورية بشكل مبكر، لاسيما أن المؤسسة تقدم خدمات متنوعة لشريحة واسعة جداً من المتعاملين وأفراد المجتمع.

ولذلك كانت المؤسسة سباقة على صعيد التواصل الإعلامي، إذ وضعت وطبقت استراتيجيات إعلامية متقدمة، ولم تتوقف جهودها الإعلامية على المتعاملين فحسب بل امتدت لتشمل كل الفئات المعنية بما في ذلك بيئتها الداخلية (أي الموظفين والعاملين)، وقطعت شوطاً بعيداً في تعزيز قنوات التواصل المختلفة، التقليدية منها والحديثة»

من ناحيتها قالت هند أحمد شاكر، رئيس قسم الاتصال الإعلامي بمواصلات الإمارات، أصبح اهتمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بالإعلام، منهجاً يقتدى به ويطبق على أرض الواقع في مختلف المؤسسات، لما له من آثار إيجابية ساهمت في بلوغ نجاحاتنا إلى العالمية.

صوت المجتمع

من جهتها قالت أمل الحساني، رئيسة قسم الاتصال المؤسسي في الفجيرة للموارد الطبيعية: إن الإعلام رسالة هادفة وصوت المجتمع، لما له دور مهم في إيصال رسالة المؤسسة للمجتمع الخارجي، لإبراز أهدافها الاستراتيجية، هو النافذة المطلة على كل ما هو جميل والرقيب على كل ما هو سلبي وجب تصحيحه بطريقة متحضرة.

وأكد الرائد خالد حسن النقبي، رئيس قسم الشؤون الإعلامية، رئيس تحرير مجلة العين الساهرة في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، أن الدولة تقدم دعماً كبيراً لقطاع الإعلام والعاملين فيه حتى يكونوا لسان حال المواطنين ينقلون بكل شفافية ومصداقية متطلباتهم وتطلعاتهم باعتبارهم حلقة وصل بين الجمهور والجهات الرسمية .

قيمة جوهرية

وقالت عائشة العيان مدير مكتب الاتصال المؤسسي في «اقتصادية رأس الخيمة»، أن الوصية السابعة تطمح لإيصال قيمة جوهرية من خلال توطيد المؤسسة لعلاقتها مع الجهات الإعلامية والتي يجعلها أكثر أشراقاً مما هي عليه، والحصول على الدعم الإعلامي الذي يعدّ سبيلاً لإنجاز ما تصبو إليه الجهة من خلال تسليط الضوء على رحلة المؤسسة من أهدافها المرجوة إلى إنجازاتها .

رسائل

وقال عمر محمد المعاني، مدير مكتب الاتصال المؤسسي بالتكليف بدائرة محاكم رأس الخيمة، تحمل الوصية السابعة في طياتها الكثير من الحكم والرسائل، التي تفتح آفاق مداركنا وعقولنا نحو الإعلام وأهميته في تحقيق طموحاتنا ورغباتنا، والذي من خلاله نحقق آمالنا وإنجازاتنا نحو العالمية.

فالإعلام يعتبر النافذة التي يطل منها المجتمع على المؤسسة سواء كانت حكومية أو خاصة، فلا تنجح الأعمال والمشاريع التي يتم إطلاقها إلا إذا أبرزها الإعلام للمجتمع واطلعوا عليها وأبدوا آراءهم بها، والإعلام التفاعلي هو خير نافذة للاستماع إلى ملاحظات ومقترحات المتعاملين .

7 - تواصل وتفاءل!

أخبر العالم عن طموحاتك وقدراتك، من خلال الإعلام، تحصل على مساندة الجمهور لك، لأنهم يعرفون أين تذهب، أعلِن عن أهدافك في الإعلام، لأنهم سيحاسبونك، وهذا في صالحك، لأنك ستبذل الغالي والنفيس فـي تحقيق ما أعلنت عنه، والتزمت به أمام الناس. تواصل دائماً ولا تختبئ، فالإعلام صديق، وليس عدواً، صديق للمخلص المنجز، وعدو للمتكاسل والفاسد.

