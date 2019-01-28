دور فعّال في توسيع نطاق الخدمات الحكومية

قال محمد معين آل علي، مدير مواصلات المدرسية في منطقة العين: «كثيراً ما يؤكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على أن الإعلام شريك رئيسي في مضمار التنمية. وليس هذا فحسب، فسموه يؤكد أهمية مواصلة العمل على إيجاد أطر مبتكرة للاتصال الإعلامي التي تواكب العصر .

وأوضح سالم العامري، مدير هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، فرع منطقة العين، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم كثيراً ما يوصي وسائل الإعلام المحلية بضرورة التحلي بالمهنية والصدق لأنهما أساس العمل الإعلامي في المجتمع. وأضاف نعم، نحن ندرك حقاً بأن يتحتم على المؤسسات الحكومية أن تتعاون مع وسائل الإعلام .