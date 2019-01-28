هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تفتتح مدينة الشيخ زايد في سريلانكا

المصدر: كولمبو - وام

افتتحت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مدينة الشيخ زايد في منطقة منار في سريلانكا لصالح الأسر المتضررة من الكوارث الطبيعية، حيث تضم 120 وحدة سكنية ومسجداً وصالة متعددة الأغراض والاستخدامات وثمانية محال تجارية.

وقام وفد من هيئة الهلال الأحمر برئاسة محمد يوسف الفهيم نائب الأمين العام للخدمات المساندة في الهيئة بافتتاح المدينة - التي مولها المحسن محمود فتح الخاجة - وتسليم المساكن للمستفيدين، وذلك في احتفال شعبي كبير حضره أهالي المنطقة والمستفيدون من المساكن والمسؤولون في الحكومة السريلانكية.

وقال الدكتور محمد عتيق الفلاحي الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر إن هذا المشروع التنموي الكبير يعد ثمرة لجهود خيّرة ومبادرات كريمة يضطلع بها أبناء الإمارات لتخفيف المعاناة البشرية وصون الكرامة الإنسانية في كل مكان.

مشيراً إلى أن ما يقوم به الخيّرون والمحسنون في هذه المجالات الحيوية هو امتداد طبيعي لمسيرة الخير والعطاء الإنساني الكبير التي أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ويسير على نهجه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والقيادة الرشيدة بالدولة.

وأضاف أن هيئة الهلال الأحمر، بقيادة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة رئيس الهيئة، تعتز بشراكتها مع الأفراد والمؤسسات والهيئات في الدولة، ما ساهم في دعم قدراتها وتعزيز جهودها الإنسانية والتنموية حتى أصبحت واحدة من المنظمات الإنسانية الرائدة إقليمياً ودولياً.

وأعرب الفلاحي عن شكر وتقدير هيئة الهلال الأحمر للمحسن محمود الخاجة على مبادرته التي تزامنت مع عام التسامح، وعززت دور الدولة الإنساني والتنموي خارجياً وساندت جهود الهلال الأحمر الإماراتي في تنمية المجتمعات الهشة وترقيتها وتوفير الخدمات الضرورية للسكان المحليين.

من جانبه أكد محمود الخاجة أن مبادرتهم بإنشاء مدينة الشيخ زايد في سريلانكا جاءت تعزيزاً للدور الذي تضطلع به دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة في تقديم الدعم وتوفير الحياة الكريمة لشعوب العالم التي تعاني وطأة الظروف.

من ناحيتهم أكد عدد من المسؤولين السريلانكيين أن افتتاح مدينة الشيخ زايد في بلدهم تجسد عمق العلاقات الإنسانية بين الشعبين الإماراتي والسريلانكي، وتوضح الدعم السخي الذي ظلت تقدمه دولة الإمارات خدمة للقضايا الإنسانية للشعب السريلانكي.