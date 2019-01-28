«استشاري الشارقة» يطلق بوابة الجمهور لتعزيز التواصل المجتمعي

المصدر: الشارقة - البيان

أطلق المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة خدمته الذكية التي تحمل اسم (بوابة الجمهور) لتضاف إلى باقة خدماته النوعية، التي حرص على إطلاقها طوال الفترة الماضية من منطلق تحوله الرقمي، وإيجاد الوسائل الرامية إلى تنمية علاقاته مع المواطنين.

وتعد بوابة الجمهور أحد التطبيقات النوعية، وتتيح كنظام تفاعلي تواصل أفراد المجتمع والمجلس الاستشاري، وتختص البوابة باستقبال مختلف الاقتراحات والشكاوى الواردة من المجتمع، فضلاً عن تسهيل آلية متابعتها مع الجهات المعنية.

وأكدت خولة عبدالرحمن الملا رئيسة المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، أن المجلس يسعى من خلال التطبيقات الحديثة إلى مواصلة تعزيز دوره مع المجتمع، وتنمية أدواره التشريعية والرقابية وفق قواعد تتيح إيصال صوت المواطن إلى المجلس بشكل دوري.