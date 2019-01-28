«اتحادية الموارد» تطلق «شتاهم رحمة» لإغاثة اللاجئين السوريين

المصدر: دبي - وام

أطلقت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أمس، وبالتعاون مع جمعية دار البر، مبادرة «شتاهم رحمة» الخيرية الإنسانية، لتوفير المستلزمات والحاجيات الشتوية للاجئين السوريين، الذين يعيشون أوضاعاً إنسانية كارثية في مخيمات الشتات المنتشرة في العديد من البلدان العربية المتاخمة لبلدهم الأم، لاسيّما في ظل الشتاء القارس، والافتقار لأبسط مقومات الحياة الكريمة.

وقالت حنان محمد بن نصيف نائب مدير إدارة الاتصال الحكومي في الهيئة: «إن الحملة تأتي انطلاقاً من حرص الهيئة والجمعية على رفع المعاناة عن كاهل اللاجئين السوريين الذين أجبرتهم الظروف في بلدهم للنزوح إلى الدول العربية المجاورة، والإقامة في المخيمات، في ظروف بالغة القسوة والصعوبة، خصوصاً خلال فصل الشتاء».

وأوضحت، أن المبادرة تأتي في إطار عام التسامح.. مشيرة إلى أن الهيئة أشهرت المبادرة على مستوى الحكومة الاتحادية؛ لمنح الفرصة لأكبر عدد من موظفي الوزارات والجهات الاتحادية للمشاركة في فعل الخير، وذلك من خلال حساباتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، ونظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية «بياناتي».