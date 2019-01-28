قيادات دينية وشخصيات فكرية في المؤتمر العالمي للأخوّة الإنسانية بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلن مجلس حكماء المسلمين، الذي يرأسه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ويتخذ من أبوظبي مقراً لأمانته العامة، عن تنظيم «المؤتمر العالمي للأخوة الإنسانية»، برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبمشاركة قيادات دينية وشخصيات فكرية وإعلامية من مختلف دول العالم، وذلك خلال الفترة ما بين الثالث والرابع من فبراير 2019.

يأتي تنظيم المؤتمر ضمن فعاليات الزيارة التاريخية والأولى من نوعها لمنطقة الخليج العربي لقداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إلى دولة الإمارات.

وتثبت زيارة البابا نهج دولة الإمارات العربية المتحدة، كما تعزز جهودها في التحول إلى عاصمة للتسامح والأخوة الإنسانية لطالما دعت إلى التآخي ونبذ الكراهية بمختلف أشكالها، وخاصةً تلك القائمة على أساس عرقي أو عقائدي.

وقال الدكتور سلطان فيصل الرميثي، الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين: «إن المؤتمر العالمي للأخوة الإنسانية، هو مشروع فكري مكتمل الأركان، يدعو إلى التعقل والحكمة في التعامل بين البشر، باختلاف أعراقهم ومعتقداتهم ».

وأضاف أن المؤتمر «يعلي من شأن فضيلة التسامح، ويؤكد على أن منطلقات الحوار أساسها القبول، وركيزتها القواسم والآمال المشتركة بين البشر في حياة كريمة».

وستشتمل أعمال المؤتمر، على العديد من الجلسات العلمية، تناقش عدة محاور، وهي: منطلقات الأخوَّة الإنسانية، والتي ستفتح النقاش بين المتحدثين والحضور حول أفضل السبل لإرساء ثقافة السلم وسيناقش المحور الثاني، المسؤولية المشتركة لتحقيق الأخوة الإنسانية .

كما سيناقش المؤتمر في محوره الثالث، التحديات والفرص التي تواجه الأخوة الإنسانية بمختلف أشكالها.