جولات تفتيشية بالعين تستهدف العزب والحدائق والتجمعات السكنية

المصدر: العين - داوود محمد

نظمت بلدية مدينة العين حملة «داري نظيفة» التفتيشية في دورتها الثالثة، استهدفت الحدائق العامة والعزب والتجمعات السكنية، والتي تستمر على مدى أسبوع، بمشاركة جميع قطاعات بلدية مدينة العين، وعدد من الجهات الخارجية المتمثلة في مركز إدارة النفايات (تدوير) ودائرة التعليم والمعرفة، وتهدف الحملة إلى تكثيف التوعية بأهمية الحفاظ على نظافة البيئة والمظهر العام للمدينة، بالإضافة إلى تعزيز الوعي المجتمعي فيما يخص تبنى السلوكيات التي تحافظ على المظهر العام للمدينة، وتعزيز قيم المسؤولية المجتمعية لدى أفراد المجتمع، وحثهم على المشاركة في الحفاظ على مظهر مدينة العين.

وأكدت إدارة البلدية، أن الحملة تضمّنت جولات توعوية ميدانية، قام بها فريق عمل يمثل الجهات المشاركة، لتوعية الجمهور من مرتادي المناطق الترفيهية والسياحية من المقيمين والزوار، ومستخدمي مرافق المدينة كالمراكز التجارية والحدائق .