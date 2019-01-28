مجمع الشارقة للبحوث يطور منازل خضراء تدوم سنين

المصدر: الشارقة-البيان

يستقطب مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، عدداً من شركات ومراكز البحث الرائدة عالمياً، التي تعمل في مختلف القطاعات البحثية، ويعتبر مشروع المنازل الخضراء، الذي تقوم على تطويره شركة مارلين العالمية، ضمن موقعها في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، أهم ابتكاراتها.

حيث توصف هذه المنازل بالخضراء، نظراً للبيئة المثالية التي توفرها كمكان للمعيشة، وبمواصفات صديقة لكل مكونات الطبيعة والطاقة النظيفة، إذ يتم بناء هياكل خفيفة الوزن وسريعة التجميع، مصنعة بتقنيات عالية الجودة من البوليمير المقوى بالألياف، والتي يمكن من خلالها تشييد منزل خلال يوم واحد، ويمكن لهذه المنازل أن تدوم لفترات زمنية تفوق المنازل التقليدية.وتتمتع هذه المنازل المنسجمة مع بيئتها المحيطة، بمواصفات خاصة، توفر عزلاً تاماً عن الظروف المناخية المحيطة، كالصوت والحرارة الشديدة والرياح، وغيرها من العوامل البيئية الأخرى.