بلدية أبوظبي ووفد سنغافوري يبحثان تعزيز التعاون

المصدر: أبوظبي - البيان

بحثت بلدية مدينة أبوظبي ووفد سنغافوري رفيع المستوى سبل تعزيز علاقات التعاون المشترك والاستفادة من التجارب الناجحة بين الجانبين.

جاء ذلك خلال استقبال سيف بدر القبيسي المدير العام لبلدية مدينة أبوظبي وبحضور صموئيل تان السفير السنغافوري لدى الدولة وأحمد فاضل المحيربي المدير التنفيذي لقطاع التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء وفداً سنغافورياً برئاسة ليم سيم سينغ رئيس هيئة أراضي سنغافورة، وضم ممثلين عن كل من هيئة الأراضي وإدارة التخطيط في سنغافورة ومؤسسات اقتصادية رسمية كبرى، وقد تناول الجانبان فرص الاستفادة من التجارب المميزة التي نفذها كلا الطرفين في العديد من المجالات، وخصوصاً في مجال تطبيق القوانين واللوائح الخاصة بتخطيط المدن وإدارة الأراضي.

من جانبها قدمت بلدية مدينة أبوظبي خلال الاجتماع نبذة شاملة عن دور دائرة التخطيط العمراني والبلديات في دعم محاور التنمية المستدامة في أبوظبي .