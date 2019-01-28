حملة لتنظيف شاطئ قرية الحمرا في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة – البيان

نظمت هيئة حماية البيئة والتنمية برأس الخيمة حملة تنظيف الشاطئ العام في قرية الحمرا، بمشاركة كل من شركة الحمرا للتطوير العقاري، ومنطقة رأس الخيمة الطبية، ودائرة الخدمات العامة، وبمشاركة أكثر من 300 مشارك ومشاركة، ونجحت الحملة في استخراج ما يقارب 740 كيلوغراماً من النفايات.

وأوضح الدكتور سيف الغيص المدير العام للهيئة، أن الحملة تهدف إلى نشر الوعي البيئي بأهمية العمل التطوعي في خدمة البيئة، ونشر وتعزيز الوعي والمسؤولية البيئية بين أفراد المجتمع، وأهمية الحفاظ على بيئة طبيعية ونظيفة، وتعزيز سلوك النظافة البيئية لدى جميع فئات المجتمع، ولتشجيع العمل البيئي وغرسه بين كل الفئات.

مؤكداً أن هدف هذه الحملات للتوعية بمخاطر الملوثات على البيئة وبالأخص البيئة البحرية، حيث قد تتلاشى بعض هذه الملوثات عند عمليات المد والجزر لتستقر في قاع البحر أو العمود المائي، مما قد يضر بالأحياء البحرية، مشيراً إلى أن مثل هذه التجمعات من مختلف الجنسيات المشاركة تعكس ترابط المجتمع وتفاعله لخدمة البيئة في عام التسامح.