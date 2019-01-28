«دبي للإحصاء» و«بوينغ» يقيسان اتجاهات المجتمع المرتبطة بالسفر

المصدر: دبي- البيان

أطلق مركز دبي للإحصاء دراسة استطلاعية ينفذها لمصلحة شركة «بوينغ» الأمريكية، الرائدة في قطاع صناعة الطائرات والفضاء، تستهدف التعرف إلى اتجاهات أفراد المجتمع المرتبطة بالسفر. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود حكومة دبي الهادفة إلى تقديم كافة أشكال الدعم النوعي لمجتمع الأعمال، وذلك للوصول بالمناخ الاستثماري في إمارة دبي لأعلى المستويات التنافسية، وتدعم هذه الدراسة عمليات التخطيط، ورفع مستوى الخدمة في قطاع الطيران.

وتعكس هذه الشراكة ما تحظى به مؤسساتنا الحكومية بشكل عام ومركز دبي للإحصاء بشكل خاص، من ثقة في الأوساط العالمية، نظراً للسياسات والمنهجيات العلمية التي تستند دائماً إلى أعلى وأحدث المعايير الدولية، هذا وتتميّز حكومة دبي بتفوّق مؤسساتها وسمعتها العالمية التي رسخت الثقة والشراكة مع كبريات الشركات العالمية، حيث نجحت في تعزيز مكانة دبي الاقتصادية على مستوى المنطقة والعالم.

وتغطي الدراسة عينة ممثلة للمجتمع في دبي بمختلف فئاته، وستنفذ بواسطة القنوات الذكية والإلكترونية، ولا تتضمن الدراسة أية معلومات حول هوية الأفراد، حيث تهدف هذه الدراسة إلى التعرف إلى اتجاهات المجتمع بشكل عام، وتفضيلات المسافرين في مختلف الأسواق العالمية .