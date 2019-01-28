انطلاق «أساسيات الشباب 101» اليوم بمشاركة 1000 من رواد الأعمال

المصدر: دبي - البيان

تنطلق الدورة الثانية من مبادرة «أساسيات الشباب 101» تحت عنوان «أساسيات ريادة الأعمال» التي تنظمها المؤسسة الاتحادية للشباب، اليوم، بكليات التقنية العليا- الشباب بدبي، وبهذه المناسبة قالت معالي شما بنت سهيل فارس المزروعي وزيرة الدولة لشؤون الشباب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الاتحادية للشباب: «تعمل مبادرة أساسيات الشباب على رفع مستوى الوعي المعرفي في جميع مجالات الحياة ولمختلف الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية، من خلال طرح أهم التجارب والخبرات على شباب الإمارات، وتزويدهم بالعلوم اللازمة لإثراء معارفهم التي تدعم مسيرتهم في الارتقاء بالعمل الحكومي والخدمة العامة، بالإضافة لتحفيزهم من خلال هذه الجلسة على الانخراط في القطاع الخاص وقطاع ريادة الأعمال».

يشارك في الدورة التي تهدف لإثراء معارف الشباب حول ريادة الأعمال في دولة الإمارات، الدكتور أديب العفيفي، مدير البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في وزارة الاقتصاد، ليتطرق في حديثه عن الحكومة الاتحادية وريادة الأعمال، بالإضافة لمشاركة موزة عبيد الناصري، المدير التنفيذي لإدارة تطوير الأعمال في «صندوق خليفة لتطوير المشاريع» لشرح مراحل تطوير المشروع والتمويل، وعبدالعزيز المازمي، مدير إدارة حاضنات الأعمال - مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتقديم وشرح الاستشارات القانونية والتوجيه.

ومالك سلطان آل مالك، الرئيس التنفيذي لمجمعات تيكوم للأعمال لتناول الأسواق الحرة والتدويل، لشرح الأسواق الحرة والتدويل، ومحمد تاج الدين القاضي - مدير عام صندوق الوطن وتقديم شرح عن القيم الإماراتية في الأعمال، وسعيد النوفلي، مدير تطوير مشاريع - مؤسسة شراع، ليتطرق إلى شرح حول البرامج والمساحات ولعرض الخطوات الأولى التي يتخذها الشباب نحو ريادة الأعمال، كما سيتطرق المتحدثون خلال الجلسات لأهم التجارب التي تعتمدها الدولة حول ريادة الأعمال بهدف الوصول للرقم واحد عالمياً في مختلف المؤشرات.

كما ستتناول الدورة استعراضاً لمجموعة من الأمثلة الناجحة لرواد الأعمال من شباب الإمارات الذين استطاعوا إنشاء مشاريع ريادية ناجحة مثل مرشد محمد أحمد مؤسس وشريك «درايفو» والذي سيتحدث عن أساسيات الإبداع التقني، وخليفة عوض المهيري مؤسس «رو 71» و«هنت للاستشارات الابتكارية»، والذي سيقدم جلسة تحت عنوان «أساسيات الانطلاق»، وذلك بحضور أكثر من 1000 شاب وشابة من مختلف مناطق الدولة.