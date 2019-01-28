«الشارقة» تفتتح مختبر «الفحص الأمني لإنترنت الأشياء»

المصدر: الشارقة - البيان

افتتح الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، ويوسف حمد الشيباني مدير عام مركز دبي للأمن الإلكتروني، أحدث المختبرات البحثية والعلمية في مجال إنترنت الأشياء والبلوك شين والذكاء الاصطناعي «بايت».

وجاء إنشاء هذا المختبر، كثمرة تعاون بين الجامعة ومركز دبي للأمن الإلكتروني، في إطلاق المنصة التفاعلية لأمن إنترنت الأشياء.

وأشاد الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي، بالتعاون بين الجامعة والمركز، والذي أكد أنه يجسد هدفاً أساسياً من أهداف الجامعة، في تعاونها مع الجهات العلمية والأكاديمية داخل الدولة وخارجها. وأكد الأستاذ الدكتور معمر بالطيب نائب مدير الجامعة لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا، أن هذا المختبر، سيعزز دور الجامعة في خدمة المجتمع.

وأضاف الأستاذ الدكتور عبد الله شنابلة مدير معهد البحوث للعلوم والهندسة، أن الجامعة تهتم بالبحث العلمي، الذي يتم بالشراكة مع مؤسسات المجتمع.