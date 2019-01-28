حلول رقمية في الصحة النفسية تُحدث نقلة نوعية في الممارسات السريرية

المصدر: دبي _ البيان

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إطلاق عدد من الحلول الرقمية في مجال الصحة العقلية والنفسية، والتي ستُحدث نقلةً نوعيّة على صعيد الممارسات السريرية، في إطار دعم وتمكين المرضى النفسيين من خلال البرامج العلاجية والتوعوية المتخصصة، بالإضافة لتدريب الأطباء الشباب على تجربة الواقع الافتراضي للتخصصات الطبية، وذلك ضمن مشاركة الوزارة في معرض ومؤتمر الصحة العربي 2019.

وتشتمل هذه الحلول الرقمية على العلاج بمساعدة تقنية الواقع الافتراضي لفهم مرض انفصام الشخصية، والتعرف بشكل أعمق على ما يُعانيه المصابون بهذا المرض، وذلك بالاعتماد على تقنية (Gear by Oculus).

وأكد الدكتور يوسف محمد السركال الوكيل المساعد لقطاع المستشفيات أن إطلاق الوزارة هذه الحلول الرقمية المبتكرة ، تدل على تميزها وريادتها في استشراف مستقبل الرعاية الصحية، في إطار تنفيذ السياسة الوطنية لتعزيز الصحة النفسية في الدولة، لضمان حقوق الأفراد، الذين يعانون من الأمراض النفسية، وتعزيز برامج الوقاية والاكتشاف المبكر للاضطرابات النفسية، وإعداد قاعدة بيانات إحصائية وطنية شاملة للصحة النفسية.

وقالت الدكتورة منى الكواري مدير إدارة الرعاية الصحية التخصصية في الوزارة، إن ريادة مستشفى الأمل للصحة النفسية على مستوى المنطقة في اختبار وتطبيق تلك التقنيات والحلول النوعيّة والمبتكرة، بالتعاون مع مؤسسة (مودسلي هيلث)، التابع لمستشفى (مودسلي) في المملكة المتحدة، جعلت مستشفى الأمل أحد أهم مراكز التميّز في مجال الطب النفسي والصحة العقليّة.