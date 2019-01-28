تفعيل «حجز المواعيد الذكي» في مدينة دبي الطبية

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مدينة دبي الطبية عن إطلاقها نظام حجز المواعيد الأول من نوعه في المنطقة الحرة، والذي يهدف لزيادة كفاءة وفاعلية أداء قطاع الرعاية الصحية في المنطقة الحرة.

ويأتي إطلاق النظام الجديد، بالشراكة مع أوكادوك، الشركة المتخصصة في مجال التكنولوجيا، والتي تتخذ من مدينة دبي الطبية مقراً لها، استجابةً لكَمّ المواعيد المفقودة، التي تعمل على تخفيض كفاءة النظام الصحي، ومنع المرضى من الحصول على الرعاية الصحية في الوقت المناسب، وإهدار الموارد السريرية القيّمة، بما فيها وقت الأطباء، حيث تم إطلاق نظام المواعيد الفوري الذكي الجديد، للمساعدة في تحسين معدل عدم الحضور للمرافق الطبية.

وقال عمر عميش، الرئيس التنفيذي لسلطة مدينة دبي الطبية: «سعداء بتوفير حل تقني ذكي، يمنح مرضانا أداة موثوقة يسهل الوصول إليها، لإدارة نظام الرعاية الصحية بشكل أفضل، وبدورها، تعطي مزودينا نهجاً آخر لمعالجة التغيب عن حضور المواعيد».

يمكن الوصول إلى النظام عبر الموقع الإلكتروني www.dhcc.ae، ويوضح مدى توافر الأطباء في الوقت الفعلي لمدينة دبي الطبية. ويمكن للمريض، الدخول إلى الموقع الإلكتروني لمدينة دبي الطبية، واختيار نظام حجز المواعيد الإلكتروني، والبحث عن المستشفى أو المركز الطبي، والطبيب، والاختصاص، واللغة، والمواعيد المتاحة، والتأمين.

وقال الدكتور رمضان البلوشي، الرئيس التنفيذي للقطاع التنظيمي، لسلطة مدينة دبي الطبية: «يواكب النظام الجديد، المتغيرات السريعة الحاصلة في النظام الصحي، حيث يلبي نظام حجز المواعيد الذكي، الحاجة إلى وجود بوابة توفر الوقت والجهد على مرضانا، للوصول للخدمات الطبية عالية الجودة في مدينة دبي الطبية.

تذكير

يمتاز النظام الجديد بتقليل الوقت والجهد على المرضى لحجز المواعيد بالطريقة التقليدية، ويقلل من عدم الحضور، ويقوم بتذكير المريض بالمواعيد، خلال الرسائل النصية، والبريد الإلكتروني