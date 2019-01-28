وزارة الصحة تعتمد الذكاء الاصطناعي في أقسام الطوارئ

المصدر: دبي - البيان

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي للتقليل من وقت الانتظار في أقسام الطوارئ بهدف إدارة العمليات التشغيلية للمستشفيات باستخدام مركز العمليات PaCE الذكي للرعاية الصحية، وذلك ضمن حزمة المشاريع المبتكرة التي تشارك فيها الوزارة في معرض ومؤتمر الصحة العربي الذي يبدأ اليوم.

ويسهم مركز PaCE الذكي للرعاية الصحية في تحسين كفاءة العمليات التشغيلية والتركيز على إدارة تدفق المرضى في أقسام الطوارئ في أوقات مختلفة ساعات الذروة مع المحافظة على الإنتاجية والسلامة والجودة وإدارة أوقات الانتظار باستخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات الضخمة والنماذج التنبؤية لإدارة المرافق الصحية، بهدف متابعة الخدمات الإكلينيكية والرعاية الصحية في المستشفيات.

بالإضافة لمتابعة المرضى في أقسام العناية المركزة الخاصة بالأطفال المواليد والكبار، عن طريق الجدار التحليلي الذي يضم كاميرات عالية الجودة متصلة بأجهزة متابعة المرضى لإرسال التنبيهات والإنذارات الصوتية والمرئية عند الطوارئ.

وأكد الدكتور يوسف السركال الوكيل المساعد لقطاع المستشفيات أن اعتماد تقنية الذكاء الاصطناعي في أقسام الطوارئ للتقليل من وقت الانتظار‎ والتنبؤ بتدفق المرضى باستخدام مركز عملياتPaCe الذكي للرعاية الصحية، يندرج في إطار استراتيجية الوزارة في تقديم خدمات صحية شاملة ومبتكرة بمعايير عالمية وتطوير نظم المعلومات الصحية.

ولفت السركال إلى نجاح الوزارة بتحديث نظام PaCE الذي يوفر حالياً بيانات دقيقة أكثر اكتمالاً وفي الوقت الحقيقي في جميع مستشفيات الوزارة بطريقة مبتكرة للغاية، مع التركيز على الوصول الفوري للبيانات والمعلومات بكفاءة وفعالية. كما أن مركز عمليات PaCE الذكي للرعاية الصحية سيستخدم كمصدر للبيانات والمعلومات وإجراء الأبحاث المستقبلية الإكلينيكية والتطويرية وصناعة القرار.

وأشارت الدكتورة كلثوم البلوشي مدير إدارة المستشفيات، إلى أن مركز عمليات بيس (PaCE) الذكي للرعاية الصحية مزود بأحدث الأجهزة الإلكترونية والكاميرات المتخصصة في مجال مراقبة صحة المرضى عن بعد، وتوفير الكادر الطبي والفني المؤهل للتعامل مع الحالات الحرجة في أقسام الرعاية المركزة، حيث تم تصميم البرنامج لمساعدة الكادر الطبي والتمريضي المتواجد في مركز التحكم للوصول بسهولة إلى بيانات المرضى في أقسام العناية المركزة، وبطريقة آمنة، وفق أعلى درجات السرية.