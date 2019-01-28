مناقشة المستجدات العلاجية لاضطرابات النوم

المصدر: العين - وام

أوصى الباحثون المشاركون في المؤتمر الخليجي العاشر لطب النوم، الذي نظمته كلية الطب والعلوم الصحية في جامعة الإمارات العربية المتحدة، بضرورة زيادة وعي المجتمع عن أخطار اضطرابات النوم على الصحة، وضرورة مراجعة عيادات اضطراب النوم في حالة الشعور بالنعاس خلال النهار أو الاختناق أثناء النوم.

وأكد الدكتور محمد الحوقاني استشاري الأمراض التنفسية وطب النوم في جامعة الإمارات رئيس المؤتمر، وجود علاقة بين النوم وصحة الجسم وأن الدراسات أثبتت أن متلازمة انقطاعات التنفس أثناء النوم أحد مسببات ضغط الدم والأزمات القلبية واضطرابات نبضات القلب.

وقال إن هناك ما لا يقل عن 18 مليون شخص بالغ أمريكي يعانون من انقطاع التنفس أثناء النوم وهو أحد أكثر أمراض النوم شيوعًا.. لافتاً إلى أنه بمجرد تشخيص حالة انقطاع النفس أثناء النوم فإن الضغط الهوائي الإيجابي المستمر «CPAP» هو العلاج الذي يوفر تيار هواء عبر قناع للحفاظ على مجرى الهواء مما يجعل التنفس أسهل.