أطباء «كليفلاند أبوظبي» ينصحون بفحص «الدرقية»

المصدر: أبوظبي - البيان

أكد الأطباء في مستشفى «كليفلاند كلينك أبوظبي»، أحد مرافق الرعاية الصحية عالمية المستوى التابعة لشركة مبادلة للاستثمار، ضرورة فحص الغدة الدرقية في حال وجود أي مخاوف تتعلق بوظائفها.

وقال الدكتور سامر القيسي، استشاري أمراض الغدد الصماء في معهد التخصصات الطبية الدقيقة في مستشفى «كليفلاند كلينك أبوظبي»: «سرطان الغدة الدرقية هو شكل شائع من السرطان، ومن المهم اكتشافه والبدء في علاجه في مراحل مبكرة للحصول على نتائج أفضل».

تشير الدراسات إلى أن احتمالات إصابات النساء بالاضطرابات الدرقية تزداد بمعدل خمسة إلى ثمانية أضعاف وبسرطان الغدة الدرقية بمعدل ثلاثة أضعاف تقريباً مقارنة بالرجال. وحسب إحصاءات دائرة الصحة بأبوظبي في العام 2015، احتل سرطان الغدة الدرقية المرتبة الثانية، ضمن أكثر أنواع السرطان انتشاراً في إمارة أبوظبي، وكانت نسبة إصاباته لدى النساء أكثر من الرجال.