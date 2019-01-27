"طرق دبي" تطلق منصة تطوّع موظفيها لدعم فعاليات إكسبو 2020

المصدر: البيان الالكتروني

أطلقت هيئة الطرق والمواصلات منصة التطوع لموظفيها في برنامج المتطوعين الخاص بـ إكسبو 2020، عبر فعاليات وورش عمل استمرت على مدار يومين في مبناها الرئيس، تم خلالها استضافة فريق عمل إكسبو 2020 للتطوع، بحضور سعادة مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين والمديرين في الهيئة، ونجيب العلي المدير التنفيذي لمكتب إكسبو 2020، والمديرين التنفيذيين ومديري الإدارات ومديري الأقسام بالهيئة، وذلك في إطار سعيها لتشجيع الموظفين على المساهمة الفعّالة في هذه الحدث الوطني الاستثنائي.

وعبّر نجيب العلي، عن اعتزازه بالحماسة التي أبدوّها موظفو وموظفات هيئة الطرق والمواصلات للتسجيل في برنامج التطوع الخاص بـ إكسبو 2020 ، خاصة أن الهيئة تعتبر أحد أهم الداعمين للبنية التحتية لهذا الحدث المهم، مشيراً إلى أن ورش العمل هدفت إلى ترسيخ العادات والتقاليد والثقافة الإماراتية وإظهارها بشكل راق من حيث استقبال الزائرين الذين يُتوقع حضورهم بالملايين، مؤكداً أن برنامج إكسبو 2020 للتطوع يسعى إلى أن يكون كل المتطوعين الوجه المشرق لإمارة دبي في قدرتها على تنظيم وإنجاح كل الفعاليات والأحداث ذات البعد العالمي.

ويعكس إطلاق منصة لتسجيل الراغبين من موظفي هيئة الطرق والمواصلات للتطوع في برنامج إكسبو 2020، حرص الهيئة على دعم جهود إنجاح إمارة دبي لاستضافة هذا الحدث العالمي الذي يقام لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا، حيث يتوقع أن يستقطب الحدث، قرابة 25 مليون زائر، 70% منهم من خارج دولة الإمارات.

وتشجع الهيئة موظفيها على أن يكونوا ضمن المشهد الحضاري لإنجاح هذه الحدث العالمي بصورة تليق بسمعة ومكانة دولة الإمارات بشكل عام ودبي بشكل خاص. حيث يعتبر التطوع في المناسبات الوطنية جزءاً من الثقافة المؤسسية، ما يسهم في إكساب الموظفين خبرات متراكمة يستطيعون من خلالها تسخير قدراتهم في دعم الفعاليات كافة. وأشادت الهيئة بمهنية فريق عمل إكسبو 2020 للتطوع لما قدمه من معارف وخبرات لموظفي الهيئة في كيفية لعب دور مهم في كيفية التواصل مع زوّار المعرض والمشاركين فيه.