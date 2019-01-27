معهد الدبلوماسية الثقافية يعقد مؤتمراً حول الماء والطاقة في طاجيكستان

المصدر: البيان الالكتروني

التقى الدكتور محمد كامل المعينى رئيس المعهد الدولي للدبلوماسية الثقافية بسلطان رحيم زادة النائب الأول لوزير الطاقة والمياه لدى جمهورية طاجيكستان؛ لمناقشة عدد من القضايا البيئية الهامة بين الدولتين وأهمية المياه والطاقة بشكل خاص.

وأسفر اللقاء عن تنظيم المعهد الدولي للدبلوماسية الثقافية مؤتمراً حول دبلوماسية المياه والطاقة تحت شعار " الماء يجمعنا " وذلك فى شهر مارس المقبل من العام الجاري بجمهورية طاجيكستان، كما تبادل الجانبان وجهات نظر حول موضوعات مختلفة تناولت أهمية المياه والطاقة للدولتين، حيث تعد المياه من الركائز الأساسية للاستدامة، وتطلع الجانبان إلى تقديم حلول مبتكرة ومتطورة فى هذا الشأن، وتسليط الضوء على العلاقات المتداخلة بين الدولتين، وفرص الاستثمار فى هذا الجانب حيث تمتاز جمهورية طاجيكستان بوفرة المياه والأنهار.

وقال الدكتور محمد المعيني: فى ظل ندرة المياه التى يعاني منها العالم إلا أن جمهورية طاجيكستان تتميز بكثرة الأنهار والبحيرات العذبة التى توفر لها فرصة عظيمة فى الاستثمار بهذا الجانب، وفى ظل التغير المناخى يبحث العالم عن حلول مبتكرة من شأنها تعزيز الحفاظ على المياه وتحسين إدارتها، حيث شكلت أزمات المياه على مدى الأعوام السابقة واحدة من أكبر الأخطار العالمية من حيث تأثيراتها على العالم فى ظل حصول 2.1 مليار انسان على مياه شرب نظيفة، فقطرة ماء تساوى حياة.

وأشار إلى أن المؤتمر الذى سيعقد فى شهر مارس المقبل سوف يتيح مناقشة القضايا الملحة والمتعلقة بالمياه وتبادل الخبرات والتعاون فى سبيل تلبية احتياجات البلدين فى التنمية، ويقدم حلولاً حول التحديات المشتركة لتنفيذ مشروعات طموحة تهدف إلى استخدام تقنيات صديقة للبيئة تمهد لمستقبل أكثر استدامه فى عمل تجاري تنموي ينشأ من خلال الماء.