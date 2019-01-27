أول خدمة لمراقبة ومعالجة السكري عن بعد في العالم

المصدر: وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إطلاق خدمة "أكتيست" لإدارة مرض السكري التي تعد أول خدمة لمراقبة ومعالجة مرضى السكري عن بعد في العالم وذلك خلال مشاركتها في فعاليات معرض ومؤتمر الصحة العربي " آراب هيلث 2019 " الذي سينطلق غدا بمركز دبي العالمي للمؤتمرات والمعارض .

ويأتي إطلاق هذه الخدمة في إطار حرص وزارة الصحة ووقاية المجتمع على تطوير ممارساتها للوصول إلى أعلى معدلات الجودة والسلامة وفعالية الرعاية الصحية في دولة الإمارات.

وتوفر "أكتيست" خدمات المراقبة عن بعد وإدارة العلاج لمرضى السكري الخارجيين فضلا عن المساهمة في توفير البيانات الصحية الواقعية والصحيحة والموثوقة للسجل الوطني الطبي الموحد.

وتعتبر هذه الخدمة ثمرة تعاون بين الوزارة وكل من شركة الصحة الرقمية السويدية "برايتر Brighter "وشركتها الفرعية "ألبا أرابيان" لتجارة نظم المعلومات "AAST"في دبي.

وأكد الدكتور يوسف محمد السركال الوكيل المساعد لقطاع المستشفيات في وزارة الصحة ووقاية المجتمع إن إطلاق خدمة "أكتيست" المبتكرة يأتي ترجمة لتوجهات الحكومة الرشيدة بدمج الذكاء الاصطناعي بنسبة 100بالمائة في الخدمات الطبية وفي إطار استراتيجية الوزارة الهادفة لتعزيز صحة المجتمع من خلال تقديم خدمات صحية شاملة ومبتكرة بعدالة وبمعايير عالمية تفوق توقعات المرضى إلى جانب تبنّي الأفكار الإبداعية والمبتكرة كأسلوب عمل لضمان الجاهزية للمستقبل واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحقيق مؤشرات الأجندة الوطنية 2021.

وأشار إلى أن خدمة وجهاز "إكستيت" تتيح مشاركة وتمكين وتعليم المرضى الذين يُعانون من الأمراض غير المعدية مثل السكري كيفية التعامل والتعايش مع المرض والذي يساهم في الوصول إلى العلاج الحقيقي ومتابعة البيانات الحيوية إلى جانب المساعدة في تحسين الموارد ورفع الجودة لكل من مقدمي الرعاية الصحية والمرضى لافتا إلى أن إطلاق هذه الخدمة يندرج ضمن جهود الوزارة لتطوير الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الأمراض غير السارية التي تعد من أبرز التحديات التي تواجهها المنظومات الصحية في العالم خاصة في ظل سرعة انتشار هذه الأمراض وانتقالها في هذا العصر وهو ما يجعل مكافحة هذه الأمراض في صدارة اهتمامات وأولويات السياسة الصحية المتبعة في دولة الإمارات.

ويقوم جهاز "أكتيست" بإدارة ذاتية لمرض السكري عند كل مريض بحسب حالته حيث يقلل الجهاز عدد الخطوات اللازمة لإعطاء الأنسولين بنسبة 67 بالمائة بينما يتم تسجيل الوقت تلقائيا لقيم "جلوكوز" الدم المفحوص والكميات الفعلية للأنسولين المحقون مع ضمان مشاركة البيانات من خلال وحدة اتصالات مدمجة متنقلة عالمية موصولة بشكل دائم من أجل نقل مستقل ومأمون للبيانات المسجلة وهي الخطوة الأولى لتوفير دعم أفضل للصحة الرقمية المتنقلة لمواطني دولة الإمارات والمقيمين فيها.