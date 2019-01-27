المصابون بمتلازمة انقطاع التنفس أثناء النوم أكثر عرضة للحوادث المرورية

المصدر: العين – داوود محمد

أكد الباحثون المشاركون في المؤتمر الخليجي العاشر لطب النوم الذي نظمته كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 25-26 من يناير الحالي على وجود علاقة بين النوم وصحة الجسم. كما أن المصابين بمتلازمة انقطاع التنفس أثناء النوم دائما ما يشعرون بالنعاس ويكونون أكثر عرضة للحوادث المرورية. كما أن متلازمة انقطاع النفس أثناء النوم تعتبر من الأسباب في ارتفاع ضغط الدم.

جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الذي استمر لمدة يومين بمشاركة نخبة من الباحثين والأطباء العالميين والمحلين، حيث ناقش المشاركون خلال جلسات العمل 17 ورقة عمل و14 ورشة تدريبية تناولت أحدث المستجدات في علوم الامراض التنفسية وطب النوم.

وأشار الدكتور محمد الحوقاني استشاري الأمراض التنفسية وطب النوم بجامعة الإمارات، ورئيس المؤتمر إلى وجود علاقة بين النوم وصحة الجسم، حيث أن الدراسات العلمية التي اجراها عدد من الخبراء والباحثون أثبتت أن متلازمة انقطاعات التنفس أثناء النوم هو أحد مسببات ارتفاع ضغط الدم والأزمات القلبية واضطرابات نبضات القلب،

وقال: "انه وحسب الدراسات تبين أن هناك ما لا يقل عن 18 مليون شخص بالغ في أمريكيا يعانون من انقطاع التنفس أثناء النوم، وهو أحد أكثر أمراض النوم شيوعًا. وأوضحت الدراسات أنه وبمجرد تشخيص حالة انقطاع النفس أثناء النوم، فإن الضغط الهوائي الإيجابي المستمر (CPAP)، هو العلاج الذي يوفر تيار هواء عبر قناع للحفاظ على مجرى الهواء مما يجعل التنفس أسهل ويقلل العلاج بواسطة (CPAP)من ضغط الدم ويستطيع بدوره أن يقلل من خطر الإصابة بنوبة قلبية لمدة 10 سنوات بنسبة 49 في المئة والسكتة، الدماغية بنسبة 31 في المئة

وأضاف أنه ومن خلال المتابعات السريرية لعدد من المرضى لقد رأيت حياة العديد من المرضى تتحسن بشكل كبير مع العلاج المستمر. وإذا تركت تلك الحالات دون علاج، فقد يكون لتوقف التنفس أثناء النوم تأثيرًاكبيراو خطيرًا على الصحة العامة للأشخاص كما أن المصابين بمتلازمة انقطاع التنفس دائما ما يشعرون بالنعاس ويكونون أكثر عرضة للحوادث المرورية. مما يتسبب بكوارث وحدوث إصابات خطيرة

وأوصى المشاركون في المؤتمر بضرورة زيادة الوعي في المجتمع عن أخطار اضطرابات النوم على الصحة العامة وضرورة مراجعة عيادات اضطراب النوم في حالة الشعور بالنعاس خلال النهار او الاختناق اثناء النوم.

وكان المشاركون في المؤتمر الذي استمر لمدة يومين قد استعرضوا أحدث17 ورقة عمل وعدد من ورش التدريب العملية.