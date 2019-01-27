حاكم الشارقة يعتمد زيادة في الدعم الاجتماعي لبعض المستفيدين

المصدر: البيان الإلكتروني

اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة م منح زيادات نوعية كخدمات داعمة اجتماعيا لبعض المستفيدين الأكثر حاجة.

وتمثلت الزيادات في منح المستفيدين من أرباب المنازل مساعدة اجتماعية لإدارة مصاريف المنزل بمبلغ 3000 درهم شهريا و رفع خط استحقاق المساعدة الاجتماعية من 7280 إلى 10280 درهم للفرد.

كما تقرر منح المستفيدين (طريحي الفراش) من كبار السن أو المعاقين فاقدي الرعاية الاجتماعية مساعدة اجتماعية كبدل للرعاية الصحية.

وقدمت دائرة الخدمات الاجتماعية مقترحا ازيادة قيمة الدعم الاجتماعي لمستفيدي الإعانات الاجتماعية بناء على توجيهات حاكم الشارقة.