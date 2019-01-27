شارة التميّز الوظيفي لاثنين من كبار ضباط رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

قلّد اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي القائد العام لشرطة رأس الخيمة، كلاً من العميد جمال أحمد الطير مدير عام الموارد والخدمات المساندة، والعميد عبد الله علي منخس مدير عام العمليات الشرطية بالإنابة، شارة التميز الوظيفي لعام 2018، وذلك ضمن انعقاد مجلس القيادة العليا الأول للعام 2019، وذلك تقديراً لجهودهما المقدرة ودورهم الفعّال وأدائهم المتميز في المجال الشرطي، ونظير الجهود المبذولة من جانبهم خلال العام الماضي، جاء ذلك بحضور العميد عبد الله خميس الحديدي نائب القائد العام، والمديرين العامين وأعضاء لجنة القيادة العليا وعدد من ضباط القيادة العامة.

ومن جانبهما، عبّر المكرّمان عن عميق شكرهما وامتنانهما للقائد العام للشرطة على هذا التكريم الذي يعد دافعاً لبذل الغالي والنفيس من أجل الارتقاء بالعمل الشرطي .