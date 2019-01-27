مجلس مكافحة المخدرات: الفحص الدوري ضرورة أمنية وصحية

المصدر: دبي - البيان

ترأس معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، الاجتماع الأول لمجلس مكافحة المخدرات على مستوى الدولة للعام الجاري 2019م، وذلك في المركز الوطني للتأهيل بأبوظبي، وناقش المجلس إجراءات الفحص الدوري وأهميته لتحقيق الأهداف الأمنية والصحية المرجوة منه.

حضر الاجتماع العميد سعيد عبد الله السويدي، مدير عام مكافحة المخدرات الاتحادية نائب رئيس المجلس، والعميد عيد محمد ثاني، رئيس اللجنة الوطنية العليا لمكافحة الاتجار بالمخدرات، والعميد عبد الرحمن محمد العويس، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس مكافحة المخدرات، والعقيد الدكتور راشد الذخري، رئيس اللجنة الوطنية العليا للوقاية من المخدرات، والدكتور حمد عبد الله الغافري المدير العام للمركز الوطني للتأهيل، وأحمد عبد الله بن لاحج المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الجمركية بالجمارك الاتحادية، وعدد من مديري مكافحة المخدرات بالدولة.

مؤشرات

وقدّم الدكتور حمد الغافري المدير العام للمركز الوطني للتأهيل، عضو مجلس مكافحة المخدرات، الذي قدم عرضاً تعريفياً عن مرافق المركز والخدمات التي يقدمها لمرضى إدمان المخدرات والكحول، والأساليب المتبعة في العلاج.

واطلع المجلس خلال اجتماعه على نتائج مؤشرات مبادرة الإطار المشترك للرقابة على المخدرات لعام 2018م، وأثنى معالي الفريق ضاحي خلفان تميم على الجهود التي بذلتها الجهات المشاركة في هذه المبادرة والدور الذي قاموا به لحماية الأبناء من شر هذه السموم.

فحص

كما استعرض المجلس نتائج عام 2018م، لمؤشرات الأداء الاستراتيجي لإدارات وأقسام مكافحة المخدرات.

واطلع المجلس على الاستعدادات التحضيرية للاجتماع السنوي للشركاء المعنيين في مكافحة المخدرات للاطلاع على نتائج المستهدفات المسقطة على كل جهة في عام 2018م، وتحديد مستهدفات عام 2019م. وفي ختام الاجتماع تلقّى معالي الفريق ضاحي خلفان تميم درعاً تذكارية من الدكتور حمد عبد الله الغافري، المدير العام للمركز الوطني للتأهيل.

أسلوب مبتكر

اطلع المجلس على عملية ضبط كمية من المخدرات قامت بها إدارة مكافحة المخدرات في شرطة الشارقة، وشرح أحد الضباط الأسلوب الجرمي المبتكر في تنفيذ العملية، وأثني معالي الفريق على الجهود المتميزة التي أدت إلى ضبط المتورطين فيها.