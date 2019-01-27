خدمات قانونية مجانية لغير القادرين على سداد الرسوم في دبي

المصدر: دبي - البيان

وقعت شرطة دبي ممثلة بالإدارة العامة لحقوق الإنسان مذكرة تفاهم مع مكتب عبد الحميد الجسمي للمحاماة والاستشارات القانونية، الذي سيتولى مهمة الدفاع عن غير القادرين على دفع الرسوم مجاناً. وكشف العميد محمد المر مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان أن مكتب المحاماة سيقدم خدماته القانونية المجانية لبعض القضايا الإنسانية والتي يعجز أصحابها عن سداد الرسوم القضائية. وأكد أن المذكرة تهدف إلى مساعدة موظفي شرطة دبي في حل مشكلاتهم وقضاياهم الخاصة، عن طريق مكتب المحاماة الذي سيتولى مهمة الدفاع عن القضايا المطروحة دون مقابل.

من جانبه، أعرب المحامي والمستشار القانوني عبد الحميد الجسمي عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم مع شرطة دبي، التي تهدف إلى تعزيز آليات التعاون والتنسيق المشترك بين الأطراف.