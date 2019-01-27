عبدالله المري يطلع على خارطة استشراف مستقبل العمل الأمني

المصدر: دبي - البيان

تفقد اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، مركز استشراف المستقبل ودعم اتخاذ القرار في القيادة العامة لشرطة دبي، واطلع خلال جولته التي تأتي ضمن التفتيش السنوي للإدارات والمراكز، على خارطة استشراف مستقبل العمل الأمني التي تضم برامج عمل ومبادرات جرى تصميمها لتتواءم مع التطلعات المستقبلية لدولة الإمارات العربية المتحدة، ورؤيتها للعمل الأمني والشرطي.

وقال إن العمل الاستشرافي في المؤسسات الحكومية دخل حيز التنفيذ الفعلي في الإمارة مع إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن المبادئ الثمانية لدبي، مشيراً إلى أهمية الدور الذي يقوم به المركز في مجال نشر مفاهيم استشراف المستقبل ورفع الوعي المؤسسي بأهمية المحافظة على استدامة الأعمال بكفاءة وفاعلية، وذلك بحضور العميد الدكتور عبدالله عبد الرحمن بن سلطان، مدير المركز، والمقدم الدكتور حمدان أحمد حمدان الغسية، نائب مدير المركز، وعدد من الضباط وموظفي المركز.

مقارنات

واطلع اللواء المري على مرتكزات العملية الاستشرافية في شرطة دبي باعتبارها المغذي الرئيسي لعمليات استشراف مستقبل العمل الأمني، بما تتضمنه من مقارنات مرجعية مع أفضل التجارب والممارسات العالمية المطبقة، ومخرجات عمليات التحليل البيئي، ونتائج تنفيذ برامج تنمية الموارد البشرية، والدراسات والبحوث المستقبلية، بالإضافة إلى منظومة العمل الإحصائي في القيادة العامة لشرطة دبي.

ووقف على آليات تنفيذ البرامج في المركز، وخاصة مسار خطة تأهيل القدرات البشرية في شرطة دبي الذي ضم 5 برامج دبلوم مهني إحصائي، اجتازها 60 موظفاً، بالإضافة إلى دبلوم مهني لتأهيل باحثين في مجال البحوث والدراسات المستقبلية، تخرج منها 47 باحثاً، وشارك في تنفيذ البرنامج التدريبي 8 خبراء متخصصين، بالإضافة إلى 9 جامعات ومؤسسات حكومية وخاصة، نتج عن ذلك عقد وتنظيم 33 ورشة عمل ومختبر للابتكار نُشرت مخرجاتها عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لشرطة دبي، دعماً لمنظومة العمل الحكومي الخالي من الأوراق عبر توظيف التكنولوجيا والتقنيات لنشر البحوث والدراسات، حيث بلغت نسبة التحول الذكي 90% في مجال النشر العلمي حتى العام الماضي.

تحديات

واطلع اللواء المري على نتائج دراسة حصر تحديات ومعوقات العمل الأمني بالتعاون مع جامعة الشارقة، كما اطلع على نظام دعم اتخاذ القرار الذكي SDSS وهو عبارة عن منصة إلكترونية تدعم عملية اتخاذ القرار عن طريق ربط الأحداث والمشكلات بالمعارف المملوكة لقيادات وضباط وخبراء شرطة دبي.