نهيان بن مبارك يفتتح معرض «توظيف 2019» غداً

المصدر: أبوظبي - البيان

يفتتح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح غداً فعّاليات الدورة الثالثة عشرة من معرض التوطين الرائد في الدولة، «معرض توظيف 2019»، بحضور عدد من المسؤولين، ومشاركة واسعة من الهيئات والمؤسسات والشركات الحكومية والخاصة.

وتركّز الدورة الجديدة للمعرض - الذي تنظمه شركة «إنفورما» للمعارض، على مدى ثلاثة أيام، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض – على 3 محاور رئيسة، هي: «التطوير المهني والتدريب والتوظيف»، فيما تهدف فعالياته المتنوعة إلى تعزيز القوى العاملة المواطنة بالدولة، من خلال العمل على رفع نسب التوطين في مختلف التخصصات بالقطاعين الحكومي والخاص، وتطوير مهارات الكوادر البشرية الشابة، بما يسهم في تعزيز الاستدامة في مجال التوظيف، وتحقيق رؤية الإمارات 2021.

15 ألف زائر

ويفتح المعرض أبوابه مجاناً أمام المواطنين الباحثين عن عمل، إذ يتوقع أن يتخطى عدد زوّاره حاجز الـ 15 ألف زائر من مواطني الدولة «إناث وذكور»، للمنافسة على العديد من الوظائف التي تطرحها المؤسسات والشركات الحكومية والخاصة المشاركة في المعرض، إلى جانب اكتساب مهارات التخطيط لخياراتهم الوظيفية من أجل تحقيق أهدافهم وطموحاتهم الشخصية على المدى الطويل، والمشاركة في أكثر من 17 ورشة تدريبية مجانية متخصصة في عدد من المهارات الشخصية والمهنية وكتابة السيرة الذاتية.

ويشهّد اليوم الأول للمعرض إقامة 5 فعّاليات تدريبية وورش عمل، تبدأ بندوة تنظمها مؤسسة «برايس ووتر هاوس كوبرز» تستعرض خلالها خططها في مجال التوظيف والتوطين، ضمن البرنامج الوطني للمؤسسة، يليها محاضرة عن «المرأة في مجال الاتصالات»، تنظمها شركة الإمارات للاتصالات والتكنولوجيا (دو)، ثم عرض تقديمي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية.

وأفاد تامر نحاس، مدير معرض توظيف 2019، بأن المعرض سيبدأ في استقبال زوّاره من مواطني الدولة، اعتباراً من العاشرة صباح غدٍ وحتى السابعة مساءً على مدى ثلاثة أيام، منوهاً إلى أنه سيتم تخصيص 4 ساعات من اليوم الثاني للمعرض (من العاشرة صباحاً حتى الثانية ظهراً) للسيدات .

جناح أكاديمي

كما يشهد المعرض هذا العام إقامة جناح أكاديمي يشارك فيه عدد من الجامعات الحكومية والخاصة، وذلك في إطار مساعي مؤسسات التعليم العالي بالدولة، لمساعدة الشباب المواطنين الباحثين عن تطوير مستوياتهم لمزيد من المعلومات والتسجيل للدخول زوروا Tawdheef.ae/‏ar