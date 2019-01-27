«جامعة حمدان الذكية» تشارك في معرض «بت لندن 2019»

المصدر: دبي - وام

شاركت جامعة حمدان بن محمد الذكية وشركة اندكس للمؤتمرات والمعارض في معرض بت لندن 2019، وذلك للترويج لمؤتمر ومعرض «إبداعات عربية 12»، الذي يُعنى بالابتكار والإبداع والتطوير في مختلف القطاعات.

وتأتي مشاركة الجهتين ضمن منصة وزارة التربية والتعليم في المعرض الذي يستمر حتى 26 من فبراير المقبل.

وترأس الوفد المشارك عن مؤتمر ومعرض إبداعات عربية كل من الدكتور منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية ورئيس اللجنة العليا لمؤتمر ومعرض إبداعات عربية، والدكتور عبد السلام المدني رئيس اندكس القابضة والرئيس التنفيذي لمؤتمر ومعرض إبداعات عربية.

وشهدت منصة مؤتمر ومعرض إبداعات عربية حضوراً مرموقاً من الشخصيات المهمة والمشاركين في المعرض، حيث زارها كل من معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم ومعالي الدكتور ماجد بن علي النعيمي، وزير التربية والتعليم بمملكة البحرين الشقيقة وعبدالله إبراهيم الأحمد، نائب رئيس أول المؤسسات الحكومية الكبرى في شركة اتصالات. وقام الدكتور منصور العور والدكتور عبد السلام المدني بزيارة جناح جمهورية مصر العربية والتقيا الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم بجمهورية مصر العربية .

وقال الدكتور منصور العور «تندرج مشاركتنا في معرض بت لندن 2019 في إطار التزامنا المطلق في جامعة حمدان بن محمد الذكية بتمثيل دولة الإمارات خير تمثيل في المحافل الدولية، حيث أثبتت الدورة الحالية من «بت لندن» أنها منصة مثالية للترويج عالمياً لمؤتمر «إبداعات عربية 12» .