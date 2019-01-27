جمعية الشارقة الخيرية تطلق «مخيم الصجعة» لعلاج 1500 عامل

المصدر: الشارقة - البيان

أطلقت جمعية الشارقة الخيرية مخيمها الطبي التاسع على مستوى إمارة الشارقة، حيث استهدف 1500 شخص من فئة العمال بمنطقة الصجعة الصناعية، بالتعاون مع مستشفى عجمان التخصصي العام وهيئة الصحة في دبي، وصيدلية أستر وشركة ملبار للمجوهرات.

وأعرب العمال الذين توافدوا على المخيم الطبي من مختلف المناطق، عن تقديرهم وشكرهم للجمعية على الجهود الطبية التي تبذلها من أجل صحة العمال، ما يعكس ثقتهم الكبيرة في جدية وفعالية هذه المخيمات التي تعمل الجمعية على إطلاقها بشكل مستمر.

وقال عبد الله سلطان بن خادم، عضو مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية ومديرها التنفيذي، إن المخيم تم تنفيذه للمرة الثانية في منطقة الصجعة المستهدفة من واقع احتضانها الغالبية العظمى من فئات العمال، واشتمل على تخصصات الطب العام وطب الأسنان وفحص العيون والسكري والدم.