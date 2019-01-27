ترقية 8 قضاة وعضو نيابة عامة في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

استقبل المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أعضاء السلطة القضائية المشمولين بقرار الترقية الصادر أخيرا، عن سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي.

ونقل المستشار يوسف العبري، تحيات سمو رئيس الدائرة إلى السادة القضاة المشمولين بالترقية، والبالغ عددهم ثمانية قضاة، وذلك بعد ترقيتهم من درجة قاضي ابتدائي إلى درجة قاضي ابتدائي أول، إلى جانب ترقية عضو نيابة عامة من درجة وكيل نيابة أول إلى درجة رئيس نيابة.

وأكد المستشار العبري، اهتمام دائرة القضاء بتوفير بيئة عمل محفزة وإيجابية لجميع منتسبيها، بما يضمن المساهمة الفعالة في تحقيق الأولويات الاستراتيجية للدائرة في تعزيز فاعلية وكفاءة التقاضي ودعم الكفاءات القضائية والإدارية عبر استقطاب الكوادر المواطنة والتدريب، بما ينعكس بدوره على تطوير الأداء والارتقاء بالخدمات .

وأشار وكيل الدائرة، إلى أهمية استمرار الجهود التطويرية من أجل مواكبة المستجدات والتطورات المتلاحقة لتقديم أرقى الخدمات القضائية، ضمن جهود تطوير أداء الجهاز القضائي والإداري، لتحقيق رؤية الدائرة بالتميز والفعالية في نظام قضائي مستقل وتقديم خدمات عالمية الجودة، وبما يضمن المساهمة الفاعلة في تحقيق رؤية حكومة أبوظبي 2030 .

كما تطرق إلى أن الخطوات التطويرية التي تتخذها دائرة القضاء عبر تبني العديد من المبادرات والمشاريع الرامية إلى تحقيق السعادة والإيجابية لدى المنتسبين للدائرة والمتعاملين، تولي الإنسان اهتماما كبيرا باعتباره العنصر الرئيسي في عملية التطوير لتتواصل مسيرة الازدهار والتنمية على أرض دولة الإمارات.