جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية: 200 ألف زائر للواحة الزراعية

المصدر: أبوظبي- البيان

اختتم جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية مشاركته بفعاليات مهرجان الشيخ زايد التراثي 2018، والذي انطلقت فعالياته نهاية نوفمبر الماضي. وتمثلت مشاركة الجهاز في المهرجان بتنظيمه للواحة الزراعية، بالتعاون مع مركز خدمات المزارعين بأبوظبي ومركز الأمن الغذائي، قدم خلالها فعاليات متنوعة لنحو 200 ألف زائر من رواد المهرجان، تعرفوا خلالها على قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية والسلامة الغذائية بإمارة أبوظبي، وجهود الجهات المنظمة في مجال تحقيق الأمن الغذائي والاستدامة الزراعية في الإمارة.

وأكد المهندس ثامر راشد القاسمي رئيس اللجنة المنظمة للواحة الزراعية أن الجهاز نفذ خلال مشاركته أنشطة وفعاليات توعوية وثقافية متنوعة، تضمنت ورش عمل حول الزراعة المجتمعية والحديقة المنزلية للأطفال زوار الواحة، و2625 طالباً وطالبة من طلبة المدارس، الذين استضافهم الجهاز بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم.