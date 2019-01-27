افتتاح جناح الصحة النفسية للأطفال في مستشفى الجليلة

المصدر: دبي- البيان

افتتحت معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، جناح الصحة النفسية للأطفال واليافعين في مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال، والذي يعد الأول من نوعه على مستوى منطقة الخليج العربي، وخاصة من حيث تبنيه لأفضل المعايير والممارسات العالمية في هذا المجال، بإشراف نخبة من الأطباء والمتخصصين بالصحة النفسية للأطفال واليافعين حتى سن 18 عاماً.

رافق معالي الوزيرة خلال الافتتاح، الدكتور عبدالله الخياط المدير التنفيذي للمستشفى، والدكتور محمد العوضي المدير التنفيذي للعمليات، حيث استهلت معاليها الزيارة بجولة على أهم أقسام المستشفى، الأول والوحيد المتخصص في طب الأطفال في الدولة، تلا ذلك قص شريط افتتاح الجناح وجولة قصيرة على الغرف والتسهيلات المتاحة في الجناح.

مواصفات

وأشادت معالي وزيرة تنمية المجتمع بالصرح الطبي الحضاري المخصص لأطفال الدولة والمنطقة، مؤكدة أن احتضان دولة الإمارات لمستشفى أطفال بمواصفات عالمية يرسّخ من مكانتها نموذجاً رائداً يقتدى به من حيث الاهتمام بكل أفراد المجتمع صغاراً وكباراً، بما ينسجم مع الجهود المبذولة لتحقيق رؤية الإمارات 2021 في خلق نظام صحي بمواصفات عالمية.

وقالت معاليها: إن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بإنشاء مستشفى مخصص للأطفال حصراً، تعكس رؤية سموه الحكيمة في منح الأجيال الفرصة لتنعم بالصحة والرعاية الطبية المتميزة، لنجني ثمار هذه الجهود بما يضمن تنمية مستدامة ومستقبل زاهر للمجتمع الإماراتي بشكل عام.

خطوة

وأضافت معاليها إن افتتاح جناحٍ مخصص للعناية بالصحة النفسية للأطفال هي خطوة في الاتجاه الصحيح، لا سيما في ظل الظروف الحالية ومستجدات العصر، إذ إن هناك العديد من المفاهيم الخطأ التي تحكم وجهة نظر العديد من أفراد المجتمع نحو الأطفال المرضى ببعض الأمراض النفسية، وواجبنا كوننا مجتمعاً إماراتياً أن نسعى متكاتفين إلى تصحيح هذه المفاهيم، من خلال مبادرات فريدة من نوعها مثل مبادرة اليوم لمستشفى الجليلة.

وأوضحت أن قانون حقوق الطفل «وديمة» ولائحته التنفيذية التي صدرت مؤخراً، يؤطّران الحياة الآمنة والسعيدة للطفولة.