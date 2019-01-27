نورة النعيمي: تجاوز المألوف أفضل وسيلة للنجاح

قالت الشيخة نورة بنت حميد النعيمي مديرة مركز عجمان X بدائرة البلدية والتخطيط بعجمان، إن الوصية الـ 6 لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم هي فكر مستنير يرشد العاملين في الدولة لتحقيق التميز ولتعزيز مسيرة النهضة الشاملة في الدولة عبر الابتكار.

كما أشارت إلى أن دائرة البلدية والتخطيط وبتوجيهات الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الدائرة، تتبنى سياسة الابتكار والإبداع وتؤمن بأن الخروج عن المألوف هو أفضل وسيلة لتحقيق النجاحات والإنجازات المتتالية.

وذكرت أن الدائرة تسعى لتمكين المواهب وتدعم طاقات الشباب وتسخرها نحو الدرب الصحيح متبنية الأفكار النيرة التي تصبح مشاريع يستفيد منها الجميع، مبينة أن الموظف الموهوب هو محور التغيير المنشود فهو منبع لا ينضب للأفكار المبتكرة، التي تدفع بعجلة التنمية والازدهار في المؤسسة. وأفادت بأن الدائرة تحرص على تنظيم الفعاليات والأنشطة المحفزة على الابتكار وتعقد بشكل دوري جلسات تصميم الأفكار، والتي توفر أجواء مثالية للموظفين الموهوبين للخروج بأفكار جديدة، كما ارتأت الدائرة تنظيم الجلسات بشكل مبتكر غير مسبوق بعيداً عن أسوار العمل لدعم الموظفين على التفكير خارج حدود الدائرة وتوفير أجواء مثالية للإبداع.