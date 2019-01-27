محمـد بـن راشـد يوجّه القطاعين العام والخاص بمضاعفة الاستثمار في السياحة الوطنية

المصدر: دبي - البيان

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن دولة الإمارات قيادةً وحكومةً وشعباً تؤمن بمفهوم الإنسانية كمفهوم أرقى وأشمل من جميع المفاهيم الأخرى السائدة في عصرنا.

وأعرب سموه، في معرض تجاذبه أطراف الحديث ومرافقيه خلال زيارته أمس للباخرة «Msc splendida» الراسية في ميناء راشد، عن سعادته باستقبال دبي للأفواج من مختلف الجنسيات والأعراق والبلدان، ما يؤكد انفتاح شعبنا على الثقافات الأخرى وتغليب العلاقات الإنسانية وتمتينها بين الشعوب.

ورحّب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، بزوار دولة الإمارات والأفواج السياحية التي تزور بلادنا من جميع دول العالم.

ووجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الجهات والمسؤولين في القطاعين العام والخاص بأن يعملوا ويتعاونوا فيما بينهم من أجل الارتقاء بقطاع السياحة الوطنية في بلادنا وتطويره ومضاعفة الاستثمار فيه، نظراً إلى ما لهذا القطاع من أهمية قصوى ودور حيوي في تعزيز اقتصادنا الوطني وتنويع مداخيله وزيادة موارده.

وأضاف سموه أن مقومات صناعة سياحية ذات مستوى عالمي ومتنوع متوافرة لدينا، أكان لجهة البنية التحتية أم تنوع الطبيعة الخلابة من شواطئ رملية وصحراء وجبال وأفلاج ومحميات وغيرها، ناهيك عن الأمان وكرم الضيافة العربية التي يتميز بها شعبنا، والتي تعكس قيمنا وعاداتنا العربية الأصيلة.

وأشار سموه إلى أن السياحة ثقافة وهي من أهم عناصر جذب السياح والزوار والمستثمرين، معتبراً أن خلق بيئة سياحية حاضنة لجميع الثقافات والأعراق في دولتنا يشكّل واحة للتلاقي والتعارف والمحبة بين هذه الأعراق من جهة وشعبنا المضياف من جهة ثانية.

وتجوّل سموه في مختلف ردهات وأجنحة ومرافق الباخرة الإيطالية السياحية العملاقة وعلى متنها قرابة أربعة آلاف راكب من مختلف جنسيات العالم.

واستمع سموه، خلال الجولة التي رافقه فيها سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، واللواء محمد أحمد المري، المدير العام للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، وخليفة سعيد سليمان، المدير العام لدائرة التشريفات والضيافة في دبي، وهلال سعيد المري، المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، وعدد من المسؤولين، لشرح عن أقسام ومرافق الباخرة قدّمه القبطان الإيطالي جيفسيبي ماريسكا، قائد الباخرة، الذي أوضح أن الباخرة تتألف من أربعة عشر طابقاً، ويعمل فيها نحو ألف وثلاثمئة وثلاثين شخصاً، هم طاقم الباخرة التي توفر كل الخدمات والوسائل الترفيهية من موسيقى وأحواض سباحة ونوادٍ رياضية وصحية وفنية، وفيها أيضاً دار للسينما ومطاعم ومقاهٍ وأسواق تجارية داخلية، وغيرها من المرافق الضرورية للسياح.

وفي قمرة القيادة، تعرّف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم من قبطان الباخرة إلى التقنيات المتطورة التي زودت بها الباخرة للإبحار الآمن وضمان سلامة وراحة ركابها الذين تجوب بهم محيطات وبحار العالم.

وقد أبدى سموه إعجابه بما شاهد من مرافق خدمية وترفيهية متوافرة على متن الباخرة وشكر القبطان على حفاوة الاستقبال والشرح الذي قدمه عن الباخرة العملاقة التي تقدر تكلفة بنائها بأكثر من نصف مليار دولار وتتسع لأكثر من خمسة آلاف وتسعمئة راكب.

يُذكر أن ميناء راشد هو المحطة الإقليمية للعديد من البواخر السياحية العالمية لتجميع وتنزيل السياح الذين ناهز عددهم الموسم السياحي الممتد من شهر يناير إلى شهر نوفمبر من عام 2018 قرابة خمسة عشر مليون سائح زاروا دبي، وانتقلوا منها إلى دول المنطقة في جولات سياحية بحرية على متن عدد من السفن الضخمة القادمة من أوروبا وأنحاء العالم، وترسو في ميناء راشد لمدة يومين أو يزيد، ثم تبحر في مياه الخليج العربي إلى دول المنطقة، وتعود ثانية إلى ميناء راشد بانتظار مجموعة سياحية جديدة قادمة من شتى دول العالم والإبحار بهم ثانية.