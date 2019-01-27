حمدان بن زايد يواصل جولاته التفقدية بالظفرة ويزور مواطنين في ليوا

المصدر: الظفرة - وام

واصل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة جولاته التفقدية في مدن الظفرة والالتقاء بالمواطنين في إطار حرصه على التواصل معهم والاطلاع على أحوالهم عن قرب.

فقد زار سموه في ليوا كلا من عبدالله عبدالله جديم المزروعي في محضر خنور /‏الطرق/‏، وخباب مرشد مكتوم المنصوري في محضر الثروانية.

ترحيب

ورحب المواطنان بزيارة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، وأعربا عن سعادتهما وأفراد أسرتيهما وأبناء المنطقة بزيارة سموه الكريمة وتشريفه لهم.

وتبادل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان مع الحضور الأحاديث الودية التي تعكس عمق الروابط التي تجمع القيادة الحكيمة بأبناء الوطن، وأشادوا بالحرص الكبير الذي يوليه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لكل ما فيه خير الوطن وتقدمه ورفعته.

رافق سموه خلال الزيارة عيسى حمد بوشهاب مستشار سمو رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وأحمد مطر الظاهري مدير مكتب ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة.